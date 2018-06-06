Şahinbey Kongre Merkezi yükseliyor

Şahinbey Kongre Merkezi’nin inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çalışmalar ile ilgili bilgi alırken, kendisi de yapılan çalışmalara dahil oldu.

25 Aralık’ta tamamlanacak

Şahinbey Kongre Merkezi’nin yılsonuna kadar tamamlamak için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Her yıl hızlı bir nüfus artışıyla büyüyen Şahinbey’imizin böyle bir kültür merkezine ihtiyacı vardı. Projelendirmesinin tamamı belediyemizdeki mimarlar ve mühendisler tarafından yapıldı. İnşaatımız hızla devam ediyor. 35 bin m2 inşaat alanı olan, içerisinde bin 600 kişilik büyük salon, iki tane küçük salon ve 11 tane toplantı salonu bulunan dev bir merkez inşa ediyoruz. İçerisinde iki katlı otopark, restoranlar, gençlik merkezleri bulunacak olan kongre merkezimizde evlendirme müdürlüğümüzün bir şubesini açmayı planlıyoruz. Böylelikle vatandaşımızın kına, düğün, yemekli toplantı, kongreler, sosyal etkinler yapacağı kapsamlı bir merkez olacak. Her açıdan baktığımızda Gaziantep’imizin böyle bir merkeze ihtiyacı olduğunu görüyoruz. İnşallah bu yıl 25 Aralık 2018 tarihinde tesisimizi Gaziantep’imize kazandırmak istiyoruz” dedi.