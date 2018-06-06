Diğer
Kategoriler
06 Haziran 2018 11:52

Şahinbey Kongre Merkezi yükseliyor

Şahinbey Belediyesi tarafından Akkent Mahallesi’ne yaptırılan Şahinbey Kongre Merkezi’nin inşaat çalışmaları hızla sürüyor.

Şahinbey Kongre Merkezi yükseliyor

06 Haziran 2018 11:52


Şahinbey Kongre Merkezi’nin inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çalışmalar ile ilgili bilgi alırken, kendisi de yapılan çalışmalara dahil oldu.


25 Aralık’ta tamamlanacak


Şahinbey Kongre Merkezi’nin yılsonuna kadar tamamlamak için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Her yıl hızlı bir nüfus artışıyla büyüyen Şahinbey’imizin böyle bir kültür merkezine ihtiyacı vardı. Projelendirmesinin tamamı belediyemizdeki mimarlar ve mühendisler tarafından yapıldı. İnşaatımız hızla devam ediyor. 35 bin m2 inşaat alanı olan, içerisinde bin 600 kişilik büyük salon, iki tane küçük salon ve 11 tane toplantı salonu bulunan dev bir merkez inşa ediyoruz. İçerisinde iki katlı otopark, restoranlar, gençlik merkezleri bulunacak olan kongre merkezimizde evlendirme müdürlüğümüzün bir şubesini açmayı planlıyoruz. Böylelikle vatandaşımızın kına, düğün, yemekli toplantı, kongreler, sosyal etkinler yapacağı kapsamlı bir merkez olacak. Her açıdan baktığımızda Gaziantep’imizin böyle bir merkeze ihtiyacı olduğunu görüyoruz. İnşallah bu yıl 25 Aralık 2018 tarihinde tesisimizi Gaziantep’imize kazandırmak istiyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
36
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    36°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    36°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    36°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç