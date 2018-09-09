Şahinbey kongre ve kültür merkezi yükseliyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun Şahinbey İlçesi’ne kazandırdığı en gözde ve nadide eserlerden birisi olan Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezi’nin inşaat çalışmalarını hızla sürerken bu muhteşem eserin 25 Aralık 2018 tarihinde açılarak Gazianteplilerin hizmetine sunulması hedefleniyor.

“Çalışmalarımız sürüyor”

Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezi’nin yıl sonuna kadar tamamlamak için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Bu yılbaşında temelini attığımız Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezi’nin inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. Hedefimiz bu güzel tesisimizi Gaziantep’imizin Kurtuluş tarihi olan ve büyük anlam taşıyan 25 Aralık 2018 tarihinde açılışını gerçekleştirebilmek. Bunun için ekiplerimiz gece gündüz demeden üç vardiya ile 24 saat çalışıyorlar. Gaziantep’imize, Şahinbey’imize çok güzel bir eser kazandırmak istiyoruz. Tesisimiz çok büyük fonksiyonel sadece Gaziantep’in değil bölgenin ihtiyacını karşılayacak, Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezimizin Gaziantep’imize ve Şahinbey’imize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.