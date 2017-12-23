Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2017 12:06

Şahinbey mezarı başında anıldı

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ıncı yıldönümü kutlamaları kapmasında, Antep savunmasında şehit düşen kahramanlardan Şahinbey, mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Şahinbey mezarı başında anıldı

23 Aralık 2017 12:06


Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ıncı yıldönümünde anıt mezarında tören düzenlendi. Tören, Şahinbey anıt mezarına çiçek sunumuyla başladı. Şehitler için saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.


Şahinbey ’in anıtı başında gerçekleşen törene Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Kaymakamı Celalettin Yılmaz’ın yanı sıra, STK temsilcileri ile asker ve öğrenciler katıldı. Anıta çelenk bırakılarak İstiklal Marşı okunan törende, öğrenciler tarafından Antep savunmasının anlatıldığı şiirleri okudu.


Tören sonuna doğru Antep savunmasında mücadele eden 6 bin 317 şehit için dualar okundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
12
°
C
Yağmurlu
  • Pazar
    Yağmurlu
    12°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    15°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    15°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç