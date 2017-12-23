Şahinbey mezarı başında anıldı

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ıncı yıldönümünde anıt mezarında tören düzenlendi. Tören, Şahinbey anıt mezarına çiçek sunumuyla başladı. Şehitler için saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Şahinbey ’in anıtı başında gerçekleşen törene Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Kaymakamı Celalettin Yılmaz’ın yanı sıra, STK temsilcileri ile asker ve öğrenciler katıldı. Anıta çelenk bırakılarak İstiklal Marşı okunan törende, öğrenciler tarafından Antep savunmasının anlatıldığı şiirleri okudu.

Tören sonuna doğru Antep savunmasında mücadele eden 6 bin 317 şehit için dualar okundu.