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31 Temmuz 2018 15:49

Şahinbey Ökkeş Böke ile devam dedi

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, yeni sezon öncesi iç ve dış transfer çalışmalarına başladı.

Şahinbey Ökkeş Böke ile devam dedi

31 Temmuz 2018 15:49



Önümüzdeki sezona şampiyonluk parolası ile hazırlanan ve bu doğrultuda transferler yapan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı iç transferde yardımcı antrenör Ökkeş Böke ile sözleşme yeniledi.



Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, yardımcı antrenörÖkkeş Böke ile yeniden sözleşme imzalandıklarını belirterek, “Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı olarak, hedefimiz bu sezon şampiyonluk. Bunun için ilk adımı eski milli takım antrenörü, Halil İbrahim Köprülü’yü takımın başına getirerek attık. Şimdide Ökkeş Böke hocamız ile sözleşme uzattık. Ökkeş kardeşimiz bizim kulübümüzün evladı. Uzun yıllardır bizimle birlikte. Önümüzdeki sezonda özverili çalışarak, bizlere şampiyonluk kazandıracaklarına inanıyorum” dedi.



Bu kulübün parçasıyım


Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile yeniden sözleşme imzaladığı için mutlu olduğunu ifade eden Ökkeş Böke, “Kulübüm ile yeniden sözleşme imzaladığım için oldukça mutluyum. Bu kulübün her zaman bir parçası oldum. Olmaya da devam edeceğim. Önümüzdeki sezon şampiyon olabilmek için daha sıkı çalışıp şampiyon olmak istiyoruz” diye konuştu.




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