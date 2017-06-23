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23 Haziran 2017 14:51

Şahinbey Plazadan Şehit ve Gazi ailelerine iftar

Şehit ailelerine ücretsiz düğün salonu ve 10 bin dolarını bozdurup getirene düğün paketi hediyesi ile gündeme gelen Şahinbey Plaza, şehit ve gazi ailelerini bir araya getirdi.

Şahinbey Plazadan Şehit ve Gazi ailelerine iftar

23 Haziran 2017 14:51


Şahinbey Plaza İşletmecileri Hilmi Savcılı ve Fatih Demir, Gaziantep’teki şehit ve gazi yakınları ile iftar yemeğinde buluşup, sosyal sorumluluklarını yerine getirdi. Şahinbey Plaza da düzenlenen iftar yemeğine çok sayıda şehit ve gazi ailesi katıldı.


İftar yemeğinde bir konuşma yapan Hilmi Savcılı, şehit ve gazilerin bu ülkenin gerçek sahipleri olduğunu belirterek, “Bizler yatağımızda rahatça yatalım, gelecek nesillerimize huzur içinde bir memleket bırakalım diye, askerimiz, polisiz ve tüm güvenlik güçlerimiz canlarını hiçe sayıyorlar. Bu vatan için, toprak için şehit ve gazi olmaktan korkmadan terörle, teröristle mücadele ediyorlar. Biz sizlere ne yapsak az gelir. Sizler, bu vatanın gerçek sahiplerinin bizlere bıraktığı emanetlerisiniz. Ne mutlu sizlere ki, şehit ve gazi ailesisiniz” ifadelerini kullandı.


Fatih Demir’de konuşmasında, Şahinbey Plaza olarak bu tür sosyal sorumlulukları bundan sonra da yerine getireceklerinin sözünü verdi. Şehit ve gazi ailelerinin her zaman emrinde olduklarını belirten Demir, “Ne zaman bize ihtiyacınız olursa, size bir telefon kadar yakınız. Ne sıkıntınız olursa, bize ulaşabilirsiniz. Gücümüz yettiğince sizlere yardımcı olmak bizlerin boyun borcudur. Bundan sonra da düğün salonu olsun, farklı talepleriniz olsun, biz sizlerin emrinizdeyiz” diye konuştu.


Şehit ve gazi ailelerinin temsilcileri ise, Şahinbey Plaza işletmecilerine kendilerine gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür edip, şehit ve gazi ailelerine plaket verdiler.




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