Şahinbey, sıfır atıkta 2023 hedefini şimdiden yakaladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu israfı önlemek adına yapılan Sıfır Atık Projesi’nde hedeflenen rakama kısa sürede ulaştıklarını belirterek, “Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan projede belirtilen ve 2023 hedefi olarak gösterilen atığın yüzde 12 sinin geri dönüştürülmesini 2018 yılı itibariyle yakalamış bulunmaktayız. "Sıfır Atık" israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir” dedi.

Gençlere ve çocuklara çevre bilinci aşılanması için okullarda programlar ve yarışmalar düzenlendiğine dikkati çeken Tahmazoğlu, “Gelecek nesillerimizin daha bilinçli olması, ambalaj atıklarımızın çöpe gitmemesi ve bu sayede ekonomiye katkı için okullarda 3 dalda yaptığımız “Ödüllü Geri Dönüşüm Yarışması” ile Şahinbey’in Eko Tasarımcısını, Çevreci Ressamını ve En Çevreci Okulunu belirleyip çeşitli hediyeler vererek, sıfır atığı akıllarda kalıcı hale getirmeye çalıştık” şeklinde konuştu.

“Geri dönüşümü evlerde başlattık”

Tahmazoğlu, vatandaşların bilinçlenmesi adına ekiplerin kapı kapı gezerek aileleri ziyaret ettiğini belirterek, “10 kişilik bilgilendirme ekibimizle 6 aylık periyotlar halinde vatandaşlarımızı kapı kapı Geri Dönüşüm konusunda bilgilendirdik. Konutlarımızın girişine yapıştırdığımız stickerlarda belirtilen gün ve saatlerde daha önceden dağıtılan geri dönüşümlerden elde edilmiş poşetler alınmakta ve tekrar geri dönüşüm poşeti bırakılmaktadır. Bizim öncelikli amacımız geri dönüşümü evlerde başlatmak olduğundan, her evde bir evsel atık poşeti ve birde ambalaj atıklarını koyabileceği poşet bulunmalıdır. Bu sayede milli servetimiz çöpe gitmemiş olacağı gibi geri kazandırılmış olacaktır” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların geri dönüşüm noktalarına kolay ulaşması için harita üzerinden geri dönüşüm noktaları oluşturulduğunu belirten Mehmet Tahmazoğlu, “Geri Dönüşümlerin toplanması konusunda Vatandaşlarımızın toplama noktalarına kolay ulaşmaları için harita üzerinde geri dönüşüm noktalarını belirledik. Bu sayede Vatandaşlarımız Belediyemizin web sitesine girerek geri dönüşüm atıklarını kendisine en yakın hangi noktalara götürebileceğini rahatça görebilecek. Belediye Hizmet binamız ve Sosyal Tesislerimize Vatandaşımızın geri dönüşebilen atıklarını atması için sıfır atık kutularımızı bıraktık” ifadelerini kullandı.

“Şahincan maskotu oluşturduk”

Tahmazoğlu, Geri dönüşümü eğlenceli hale getirmek için Şahincan isimli maskot oluşturduklarını belirterek, “Geri Dönüşümün akıllarda kalıcı hale gelmesi için yaptığımız çalışmalarda kullanılmak üzere ’Şahincan’ isimli maskot oluşturduk. Sevimli çehreye sahip bu maskotumuzu yaptığımız programlarda kullanarak geri dönüşüm öğrencilere anlatılacak. Bu bağlamda öğrencilerin hayal dünyasını genişletmek için hazırladığımız boyama kitabıyla eğlenerek öğrenecekler” dedi.

Şahinbey Belediyesi olarak Geri Dönüşüm Projesi kapsamında bugüne kadar toplamda 65 bin 000 ton karışık ambalaj atığı toplandı. Bu Sayede, Toplanan kağıt atıkların geri dönüşümü ile 470 bin 928 adet ağacın kesilmesi önlendi. Bu kağıtların geri dönüşümde kullanılması ile 113 milyon kwh enerji tasarrufu sağlandı. Atık kağıtların ham madde olarak kullanılması ile 886 bin m su tasarrufu sağlandı. Kesilmekten kurtarılan ağaçlar sayesinde 33 milyon kişinin 1 günlük oksijen ihtiyacı karşılandı. Aynı zamanda 1 milyon kg CO doğadan temizlenmiş oldu. Toplanan cam şişelerin geri dönüşümü ile 31 bin litre petrol tasarrufu sağlandı.

Plastik atıkların tekrar kullanılması ile 466 milyon kwh enerji tasarrufu sağlandı.