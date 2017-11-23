Şahinbey ve Tokmok belediyeleri kardeş oldu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Tokmok Belediyesi ile atılan imzalar sonrasında iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğini belirterek,“Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin koordinatörlüğünde Şahinbey Belediyesi ile Kırgızistan’ın Tomok Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzaladık. Zaten var olan kardeşliğimizi imzaladığımız bu protokolle imza altına almış olduk. Kardeş belediye olmamıza vesile olan Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’na ve Genel Sekreter Fatih Solak’a ve tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Şahinbey ile Tokmok birçok benzer noktalar bulunuyor. Özellikle sanayi ve tarihi bir şehir olması hasebiyle benzer özellikle sahipler. Bu protokol sonrasında yapacağımız işbirliği ile kalıcı eserler ortaya çıkaracağımıza inanıyorum. Bu iş birliğimiz ile ülkelerimiz arasında kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin daha da gelişmesini diliyorum” dedi.

Kardeşliğimiz daha da artacak

Tomok Belediye Başkanı ZhyrgalbekShamyralıev, Şahinbey Belediyesi ile birlikte önemli çalışmalara imza atacaklarını belirterek, “Öncelikle Şahinbey Belediyesi ile bizleri kardeş belediye yapan Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’na ve Genel Sekreter Fatih Solak’a teşekkür ediyorum. Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin sayesinde Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan arasında önemli işler yapılmaktadır. Bu yolda bizde Şahinbey Belediyesi ile birlikte önemli bir imza atacağımızı düşünüyorum. Şahinbey Belediyesi ile Tokmok Belediyesi arasında 3 yıldır çalışmalar yürütüyoruz. Attığımız bu imza ile yaptığımız bu çalışmaları çok daha ileriye taşıyacağız. Atılan imzalar sayesinde her iki belediye arasında kardeşlik ve dostluk devam edecektir” şeklinde konuştu.

"Bu bir başlangıç"

İki kardeş belediye arasındaki imza töreninde katılan TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak, iki belediyenin yakın işbirliği içerisinde olacağına dikkati çekerek “Bunun bir başlangıç olmasını ve yeni kardeş şehir üyelerle devam etmesini diliyorum. Şahinbey Türkiye’nin en eski ve tarihi birçok mirası içinde barından ilçelerden bir tanesi. Tomok’ta Kırgızistan’ın en eski şehirlerinden bir tanesi. Bu iki belediyenin çok sayıda ortak projeyi başarıyla birlikte yürüteceğine inanıyorum. Her iki belediye başkanına da yakın iş birlikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.