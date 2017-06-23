Şahinbey Zabıta’dan bayram öncesi denetim

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerini denetledi. Halk sağlığı açısından büyük önem arz eden işyerlerinin genel temizlik, sağlık kurallarına uygunluk ve üretim alanları kontrolü ile personellerin kişisel bakım ve iş elbiselerinin uygunluğu ve tırnak kontrolleri ile ilgili yapılan denetimlerde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmedi. İşyeri sahiplerine ürünlere etiket konulması ve ürünlerin uygun kilogramlarda verilmesi uyarılarında bulunuldu.

Yapılan denetimlerin vatandaşın sağlığı için çok önemli olduğunu ifade eden işyeri sahipleri yapılan denetimler sonunda hijyenik ve sağlıklı gıda tüketimin sağlandığını belirterek, esnaf olarak denetimlerin sürekli devam etmesini istediklerini dile getirdiler.

“Huzurlu bir bayram için”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise Ramazan Ayı boyunca gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerini sürekli olarak denetlediklerini belirterek, “Başı Rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan Ayı’nın son günlerine geldik. Bayram öncesinde çarşı oldukça kalabalık ve vatandaşlarımız bayram telaşındalar. Bir yandan giyecek diğer yandan ise pasta şeker gibi ürünlerin alış verişini yapıyorlar. Bizde Şahinbey Belediyesi olarak, zabıta ekiplerimizle birlikte tüm Şahinbey İlçesinde vatandaşlarımızın bayramı sağlıklı bir şekilde geçirebilmesi için denetimler yapıyoruz. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun Şahinbey Belediyesi yılın 365 günü denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Ben, bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramı’nı kutluyor, tüm İslam alemine de hayırlar getirmesini diliyorum” diye konuştu.