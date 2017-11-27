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27 Kasım 2017 16:03

Şahinbey’de 12 milyon metrekarelik mahallenin 3 milyon metrekaresi yol oluyor

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde bulunan 12 milyon metrekarelik alana sahip Yamaçtepe Mahallesi’nin 3 milyon metrekarelik alanında yol açma ve yapım çalışması yürütülüyor.

Şahinbey’de 12 milyon metrekarelik mahallenin 3 milyon metrekaresi yol oluyor

27 Kasım 2017 16:03


Hızla büyüyen ve gelişen Şahinbey ilçesinde alt yapı çalışmaları ile birlikte yol açmave yapım çalışmaları da yürütülüyor. Yamaçtepe Mahallesindeki yol yapım çalışmalarını inceleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 12 milyon metrekare alan üzerinde olan mahallenin 3 milyon metrakaresinin yol yapıldığını söyledi. Tahmazoğlu, "Şu anda çalışması yapılan bu yol 40 metre genişliğinde bir yol. Bu mahallemiz 12 milyon metrekare alana sahip. Şimdi yüzde 25’ini yol yapıyoruz. Bu da 3 milyon metre kareye tekabül ediyor. Yamaçtepe Mahallemizdeki yolların yarıdan fazlası açılmış durumda hatta bazı alanlarda yapılan yol açma çalışması yüzde 75’in üzerinde. Bu bölgeyi üç etaba böldük ve çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor, altyapı kuruluşları da eş zamanlı buranın alt yapısını yaptıkları takdirde inşaatlar da hızlı bir şekilde başlayacak" dedi.


Bölgede 2018 yılında ciddi bir yapılaşma olacağını belirten Tahmazoğlu, "Burası şehrimizin batı kısmında havanın ilk geldiği, bir tarafta Sof Dağının bir tarafta Yamaç Tepe Ormanı ve Burç Ormanı olan yüksek havadar bir yer. Burası geniş yollarıyla parklarıyla sosyal tesisleriyle güzel bir yaşam alanı olacak. Gaziantep’imize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.




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