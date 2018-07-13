Şahinbey’de 15 temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Şahinbey Belediyesi tarafından organize edilen Mevlid-i Şerif programı vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Ali Erçelebi Camii’nde 15 Temmuz şehitleri için düzenlenen Mevlid-i Şerif programına Kahraman Şehitlerimizin babalarıHasan Hüseyin Halisdemir, Şahin Çakır ve AhmetDemir’de katıldı. Duaların ve ilahilerin okunduğu mevlit sonrasında vatandaşlara 15 Temmuz tişörtleri, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) hayatını anlatan kitap dağıtılırken lokma tatlı ve şerbet ikramında bulunuldu.

"Şehitlerimizi unutmayacağız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şehitleri hiçbir zaman unutmayacaklarını belirterek, "15 Temmuz gecesi ülkemiz, milletimiz, bayrağımız, birliğimiz ve beraberliğimiz için şehadete yürüyen kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Şehitlerimiz için dua ettik, ruhları şadmekanlarıâli olsun. Şehitlerimizi unutmayacağız. Ben bu vesile ile tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.