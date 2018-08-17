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17 Ağustos 2018 14:56

Şahinbey’de 280 bin adet kurban atık poşeti dağıtıldı

Şahinbey Belediyesi tarafından vatandaşların Kurban Bayramı’nı sağlıklı ve hijyenik ortamlarda geçirebilmeleri amacıyla 280 bin adet adet kurban atık poşeti dağıtıldı.

Şahinbey’de 280 bin adet kurban atık poşeti dağıtıldı

17 Ağustos 2018 14:56


Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından İlçe genelinde çevreyi korumak, kötü kokulara engel olmak ve vatandaşların kurbanlık et ve sakatatları muhafaza etmesi için yaklaşan Kurban Bayramı öncesi 280 bin Kurban Atık Poşeti dağıtımı yapıldı.


Şahinbey Belediyesi tarafından ilçe genelinde vatandaşlara dağıtılan Kurban Atık Poşetleri muhtarlıklar, pazar yerleri ve merkezi camilerde de dağıtımı gerçekleştirildi.


Dağıtımlar sürecek


İlçe genelinde 17 ayrı alanda kurban kesim yeri belirleyen Şahinbey Belediyesi’nin ekiplerince kurban kesim yerlerinde de kurban atık poşeti dağıtımı süreceği belirtildi.


Kurban Bayramının rahat ve huzurlu bir şekilde geçirilmesi için Şahinbey Belediyesi tarafından yapılan hazırlıkları takdirle karşılayan vatandaşlar, dağıtılan Kurban Atık Poşetleri ile çevreyi kirletmeden kurban atıklarını poşetleyeceklerini belirterek, bu uygulamadan dolayı Şahinbey Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.




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