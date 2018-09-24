Şahinbey'de 30 bin öğrenciye kırtasiye yardımı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde ihtiyaç sahibi 30 bin öğrenciye kırtasiye yardımı yaptı.

Başarılı binlerce öğrenciye her sene bilgisayar dağıtan Şahinbey Belediyesi, her eğitim öğretim yılının başında ihtiyaç sahibi öğrencilere verdiği kırtasiye yardımlarını sürdürüyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 2018-2019 eğitim öğretim yılında toplam 30 bin ihtiyaç sahibi öğrenciye çanta ve kırtasiye yardımı yapacaklarını kaydetti.

Öğrencilere kırtasiye malzemelerini Tahmazoğlu dağıttı

Doktor Cemil Karslıgil İlkokulunda öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıtan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, Şahinbey ilçe Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe öğrencilerle sohbet ederek, hocalarından bilgi aldı.

Toplamda 128 bin 118 öğrenciye ulaşacak

2018-2019 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Tahmazoğlu, göreve geldiği günden itibaren çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttıkları öğrenci sayısının 128 bin 118 öğrenciye çıkacağını ifade etti. Tahmazoğlu, "Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Öğrencilerin fiziki imkanı güzel olan okullarda okuması eğitim öğretim açısından oldukça önemlidir. Bizde Şahinbey Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yılda 30 bin öğrencimize İlkokul, ortaokul ve lise olmak üzere okul çantası ve kırtasiye yardımında bulunuyoruz. Şuana kadar 128 bin 118 ihtiyaç sahibi öğrencimize bu şekilde kırtasiye yardımında bulunduk. Çantamızın içerisinde silgi, sulu boya, kalem, defter, yapıştırıcı v.b 17 çeşit ürün bulunmaktadır. Öğrencilerimizin derslerinde başarılı olmasını diliyorum. Öğrencilerimiz için yeni sürprizlerimiz olacak. Eğitimi öğretimi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na eğitime verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, “Yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum. Bizim amacımız beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz amacıdır. Bu çerçevede iktidarımız döneminde okul kitaplarının tamamını ücretsiz hale getirdik. Buna ilave katkı olarak Şahinbey Belediyemiz ihtiyaç sahibi 30 bin öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu. Ben buradan eğitime verdiği destekten dolayı Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum” diye konuştu.