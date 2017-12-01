Şahinbey’de 400 bin fidan dağıtıldı

Şahinbey Belediyesi tarafından ilçede ağaçlandırma çalışmalarına devam ediliyor. Daha önce 1 milyon 200 bin fidan dağıtımı yapan Şahinbey Belediyesi, bugün ise, vatandaşlara ücretsiz 400 bin çam fidanı dağıttı. Balıklı meydanında düzenlenen fidan dağıtma törenine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu katıldı.

“Amacımız daha temiz, daha yeşil bir Gaziantep”

Amaçlarının daha yeşil bir Gaziantep olduğunu belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Yeşillendirmek şehri güzelleştirmek havasını temizlemek gerçekten çok önemlidir. Bizde göreve geldiğimizden beri ağaç dağıtımına devam ederek, daha yeşil, daha güzel bir Gaziantep için çalışıyoruz. Biz belediye olarak 561 tane park yaparak kendi alanlarımızı yeşillendirdik. Vatandaşın kendi mülkiyeti olan evinin bahçesine köyüne nereye isterse, yeter ki ağaç diksin şehrimizi güzelleştirsin. Şuana kadar 1 milyon 200 bin ağaç dağıtımı gerçekleştirmiştik. Bugün 400 bin çam fidanı dağıtıyoruz. Bununla sınırlı kalmayacak özellikle çiftçilerimiz için hem fıstık hem de zeytin fidanının hazırlığını yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki ay içerisinde bunun ücretsiz dağıtımını gerçekleştireceğiz. Aynı şekilde çiftçilerimiz için hayvan yemi ve gübrede dağıtacağız. Amacımız şehrimizin daha yaşanılabilir bir yere dönüştürmek” diye konuştu.