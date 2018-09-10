Şahinbey'de 606 park vatandaşın hizmetine sunuldu

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin renginin griden yeşile dönüştürülmesi amacıyla başlatılan çalışmalar hızla sürüyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, göreve geldiği günden bu yana yeşil alan miktarının arttırılması için hazırlanan önemli projeler kapsamında 2009 yılından bu yana ilçe genelinde 606 adet park yapılarak hizmete sunulduğunu söyledi.

"606 Park yaptık"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep ve Şahinbey İlçesi'nde yeşil alan miktarını arttırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana şehrin ve ilçemizin nefes almasını sağlamak adına yeşil parklar yaparak vatandaşımızın hizmetine sunduk. Göreve geldiğimizde kişi başı yeşil alan miktarı 0,89 m iken, bugün 13,15 m'ye çıkardık. 2009 yılından bu yana ilçemiz genelinde 606 adet park yaptık ve ayrıca daha yeşil bir Şahinbey için vatandaşlarımıza 2 Milyon fidan dağıtımı ve dikimi yaptık. 1.700.000 m alan üzerine Türkiye'nin en büyük Parkı olan Yeşilvadi Parkını yaptık ve sadece bununla da yetinmeyerek, Gaziantep'in en gözde parkları olan Şelale ve Şahinbey Parkı'nı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bu parklarımızın içerisinde 7'den 70'e vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları düşünülmüş ve o yönde çalışmalar yapılmıştır. Şehrimizin ve ilçemizin daha fazla yeşil alan sahibi olabilmesi için çalışmalarımızı arttırarak sürdüreceğiz” dedi.