Şahinbey’de 61 engelliye akülü ve tekerlekli sandalye dağıtıldı

Şahinbey Belediyesi tarafından gerçekleştirilen tekerlekli sandalye teslim töreninde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye’de son yıllarda engelliler adına önemli gelişmeler kaydedildiğini belirterek, "Toplumun ayrılmaz bir parçası olan engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç ve talepleri, sosyal devleti işletmenin ötesinde, tüm kesimleri kucaklama, tüm kesimlere adil ve eşit hizmet sunma anlayışıyla hareket ederek hizmetlerimize devam ediyoruz. Toplumda, özellikle geçmiş yıllarda engelliler çok zor şartlar altında yaşıyorlardı. Bir gün her sağlıklı kişinin de engelli duruma düşebileceğini unutmaması gerekir. Hükumetimiz döneminde sosyal haklar açısından aşılan mesafe sonrasında özellikle engelli bireyler önemli kazanımlar elde etti" dedi.

Belediye Başkanı Tahmazoğlu, yapılan tekerlikli sandalye yardımlarının yıl boyunca devam ettiğini ve belli zamanlarda toplu törenler yapıldığının altını çizdi. Akülü sandalyelerin hayırlı olmasını dileyen Tahmazoğlu, yardımlara devam edeceklerini de kaydetti.

Tüm insanların birbirine emanet olduğunu söyleyen Aile ve Sosyal Politikalar Gaziantep İl Müdürü Mustafa Yıldırım, emanetlere dikkat edilen bir dönem yaşandığını ve engellilere de bu çerçevede sahip çıkmaya çalıştıklarını kaydetti.

Destekler nedeniyle teşekkür eden Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep Şube Başkanı Hulusi Kalender ise 10-16 Mayıs’ın Sakatlar Haftası olarak kutlandığını, bu ismin ise daha sonra Engelliler Haftası olarak değiştiğine dikkat çekerek, "Keşke isim değişikliği gibi sorunlarımız da hızlı değişebilseydi" diye konuştu.

"Bize 4 trilyon 144 milyar liralık malzeme dağıtımı yapılmış"

Tahmazoğlu ve ekibine teşekkür eden Kalender, "Yaklaşık 8-10 yıldı bir şeye şahit oluyoruz. Milattan önce ve milattan sonra kavramı var ya bizler için de Tahmazoğlu’ndan önce ve Tahmazoğlu’ndan sonra var. Ben tekerlekli sandalyeyi engellinin ayakkabısı olarak tanımlıyorum. Ayakkabıyı belli bir sürede eskitebiliyorsanız, 50-60-80 kilo vatandaşın sandalyenin üzerinde eskitmesinin ne kadar doğal olduğunu düşünün. Bu noktada bizi anlayan belediye başkanımız ve meclis üyelerine teşekkür etmek istiyorum. Şu ana kadar bize 4 trilyon 144 milyar liralık malzeme dağıtımı yapılmış. Biz çok belediyeler, belediye başkanları gördük. Bütçesinden 4 trilyon 144 milyar hangi belediye, insan onuruna yakışır şekilde yapar" şeklinde konuştu.

Törene Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Çanakkale Eceabat Belediye Başkanı Adem Ejder, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke, Aile ve Sosyal Politikalar Gaziantep İl Müdürü Mustafa Yıldırım, Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep Şube Başkanı Hulusi Kalender ile engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.