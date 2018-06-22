Sertifikasını alan kursiyerlere, Şahinbey Belediyesi’nce Kuran-ı Kerim, fincan takımı ve paketler halinde kuru kahve hediye edildi.

Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun yanı sıra Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kuran- Kerim öğrenen tüm kursiyerleri tebrik etti.

“156 tane Kuran-ı Kerim sınıfı açtık”

Kuran-ı Kerim öğrenmenin ve sürekli okumanın önemine dikkat çeken Tahmazoğlu, “Kuran öğrenmekten daha güzel bir şey yok. Peygamber Efendimiz (S.A.V) sizin en hayırlınız Kuran-ı Kerim’i öğrenen ve öğreteninizdir demiştir. Allah Kuran-ı Kerim’i öğreten hocalarımızdan da sizlerden de razı olsun. Belediyemizin sosyal tesislerinde şuanda 156 tane Kuran-ı Kerim sınıfı açmışız. Hocalarımızın eşliğinde rahat bir ortamda çok güzel eğitimler veriliyor. Bunların hepsi birer nimet, ve nimet, şükür ister. Eskiyi hatırladığımız zaman Kuran-ı Kerim okumak yasakmış. Ama şimdi nerden nereye geldik. Tesislerimizde okuma-yazma, Kuran-Kerim, Mefruşat, Osmanlıca ve aklınıza gelebilecek her alanda kurs açıp eğitimler veriyoruz ve imkânlar sağlıyoruz. Bu da belediyecilikte açılan bir çığır. Eskiden belediye yolu tamir edip, çöpü toplayabiliyorsa iyi bir şeydi. Eskiden Cumhurbaşkanımız İstanbul’a belediye başkanı olmadan önce orada çöp dağları vardı.Bir çöp toplama işini dahi beceremiyorlardı. Musluklar akmıyordu. Ulaşım ve birçok alanda oluşan uzun kuyruklar vardı. Şimdi ise bırakın çöp toplamayı gençlik merkezleri ve sosyal tesisler yapıyoruz. Öğrencilerimizi okumaya teşvik etmek için hediyeler veriyoruz” dedi.

“Kadınlarımıza Kuran eğitimi veriyoruz”

Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik, kadınların eğitim anlamında geçmiş yıllarda ihmal edildiğine dikkati çekerek “Allah büyüklerimizin rızasını alarak, millet ve vatan sevgimizi, birlik ve beraberliğimizi kıyamete kadar baki eylesin. 2002-2003 yılından önce Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı bayan hoca sayısı 2000-3000 civarında idi. Bugün 36.000 hoca hanımlarla, özellikle yetişkin bayanlara Kuran Kursu hizmeti veriliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın son zamanlarda genel hizmetlerinin içinde en önemlisi, asrın hizmeti diyebileceğimiz yetişkinlere açılan Kuran-ı Kerim kurslarıdır. Çünkü özellikle kadınlarımız eğitimde ihmal edilmişlerdir. Hâlbuki ki 14 asır önce sevgili Peygamberimiz (S.A.V) anne okuldur diye buyurmuştur. Biz anne okuldur diye buyurulan kesimin eğitimini ihmal etmişiz. Annenin eğitimsizliği toplumda çok büyük onarılmaz felaketler ve facialar doğurmuştur. Kendi öz kitabını okuma imkanı vermediğimiz kadınlarımıza Diyanet İşleri Başkanlığımız son zamanlarda yetişkinlere Kuran-ı Kerim kursları açarak, onlara hak ettiği değeri ve imkanı vermiş oluyor” ifadelerini kullandı.

Tören öncesinde Şahinbey Belediyesi sosyal tesislerinde okuma-yazma kursuna giderek eğitim alan yaşlı bir teyze konuşma kürsüsüne okul çantasıyla çıkarak Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na vermiş olduğu eğitimlerden dolayı teşekkür etti. Yapılan konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikalarının yanı sıra Kuran-ı Kerim, fincan seti ve paketler halinde kuru kahve hediye edildi.