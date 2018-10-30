Şahinbey'de ağaçlar kesilmeden taşınıyor

Yaptığı dev projelerle Türkiye'nin örnek belediyeleri arasında yer alan Şahinbey Belediyesi araç envanterine ağaç taşıma makinesi alarak ağaçların kesilmesi yerine bir yerden başka bir yere taşınmasını sağlıyor.

"Yeşile önem veriyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediye olarak yeşile ve ağaçlara büyük önem verdiklerini belirterek “Belediyemizin envanterinde bulunan araçlar projelerimizin hızlı bir şekilde yapılması anlamında büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda Şahinbey Belediyemizin araç envanterine ağaç söküm ve dikim makinesi aldık. Ağaçlar kesilmeden yerinden sökülerek uygun görülen alanlara dikimini sağlayan bu araç, bazı parkların içerisine yetişkin ağaçları taşımamızda da faydalı olacaktır. Şahinbey Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden buyana yeşil alana ve ağaç dikimine büyük önem verdik. Göreve geldiğimizde kişi başına düşen yeşil alan miktarı 0,89 metrekare iken 13,15 metrekareye çıkardık. 1 milyon 700 bin metrekare alan üzerine Türkiye'nin en büyük parkı olan Yeşilvadi Parkı'nı, 300 bin metrekare alan üzerine Şahinbey Parkını ve 180 bin metrekare alan üzerine ise Şelale Parkını yaparak vatandaşlarımızın nefes almasını sağladık. Sadece bunlarla da yetinmeyerek park sayımızı 606'ya çıkardık. Ayrıca bu güne kadar vatandaşlarımıza 2 milyon fidan dağıtarak onlarında dikili bir ağacının olmasını sağlayıp yeşil alan miktarının artmasını sağladık” dedi.