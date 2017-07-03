Şahinbey’de asfalt çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Şahinbey Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından asfalt dökme çalışmaları hızla devam ederken, çalışmaların öncesinde vatandaşlarımızın tozdan etkilenmemeleri için asfaltlanacak yollara sulama yapılıyor.

Her geçen gün büyüyen ilçemizde ihtiyaç olan her bölgeye asfalt çalışması yapan Şahinbey Belediyesi bu konuda çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor.

İhtiyaç olan her bölgeye asfalt çalışması yapıyoruz

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu asfalt çalışmalarının sürdüğüne dikkat çekerek “Şahinbey Belediyesi olarak asfalt çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her geçen gün büyüyen ve gelişen ilçemizde, ekiplerimiz ilçemizin ihtiyacı olan her bölgesinde asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Yeni yaşam alanlarının oluştuğu Ertuğrul Gazi Mahallesinde de asfaltlama çalışmalarımız devam ediyor. Yeni mahallelerimizde oluşan yeni binaların, alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte bizde Şahinbey Belediyesi olarak hızlı bir şekilde asfaltlama çalışmalarını yapıyoruz. Bundan sonra da planlı ve programlı bir şekilde asfalt çalışmalarımızı devam ettireceğiz” diye konuştu.