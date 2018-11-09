Şahinbey'de bağırmayan anneler konferansı

Şahinbey Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Hatice Kübra Tongar'ı "Bağırmayan Anneler" konulu konferansı ile Şahinbeyli kadınlarla bir araya getirdi.

Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konferansa Şahinbeyli annelerin ilgisi ve katılımı oldukça yoğun oldu. Konferansa MKYK Hatice Merve Tatar, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahamzoğlu ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke'de katıldı

"İnsan sevdiğine bağırmaz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çocukların evin neşesi olduğunu belirterek, “Ben çocukları çok seviyorum ve nerede bir çocuk görsem ona oyuncak hediye ediyorum. Hatta bir çocuk bana “başkanım bana bir yıl öncede oyuncak hediye etmiştin.Sen bana oyuncağı hediye ettiğin için saklıyorum” demişti. Düşünün bir oyuncağı dahi kimin verdiğini unutmayan bir çocuk profili var karşımızda. Çocuklar bize Allah'ın emaneti. Çocuk hayatın ve evin tadı tuzudur. Hepimiz çocukları çok seviyoruz ve insan sevdiğine bağırmaz. Çocuklarımızın ve eşlerimizin kıymetini bilelim. Onlara mümkün olduğu kadar zaman ayırın” dedi.

"Çocuklarınıza sabredin"

Yazar Hatice Kübra Tongar çocuk eğitiminde iletişimin önemine değinerek, "Olaylara çocukların baktığı pencereden bakıp keyif almaya, öğrenebilmeye ihtiyacımız var. Çocuk eğitimini bu yüzden doğru yere oturtmalıyız. İnsan gibi insan yetiştirmek, insani özelliklerini kaybetmemiş nesiller yetişmeye özen göstermeliyiz. Mevcut eğitim sistemi içerisinde zorlandığımız doğrudur. Derslerde düşüş yok ise sıkıntı yokmuş sanılıyor. Bizler sürekli çalışan değil, insanca çalışıp başarıyı yakalamış nesiller yetiştirmeliyiz. Sınavlarda başarılı olup, arkadaşı yere düştüğünde elinden tutup kaldırmıyorsa hiçbir anlamı yok. Bu yüzden çok sağlam bir kaynağı kendimize düstur edinmeliyiz. O da Kur'an-ı Kerim'dir" dedi.

Konferans sonrasında Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun eşi Elif Tahmazoğlu, Yazar Hatice Kübra Tongar'a çicek hediye ederken Başkan Tahmazoğlu da Kuran-ı Kerim ve bayrak verdi.