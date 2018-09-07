Şahinbey’de bağlama ustaları yetişiyor

Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezi’nde öğrenciler, bağlama eğitimi alıyor. Geleceğin bağlama ustalarını yetiştirdiği gençlik merkezinde eğitim alan öğrenciler, kendilerine sunulan imkânlardan dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerin zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebilmeleri için her çeşit imkânın sağlandığını belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak, öğrencilerimizin sosyal tesislerimizde kendilerini geliştirebileceği birçok kurslar açarak hizmete sunuyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve çocuklarımızın boş zamanlarını değerlendire bileceği gitar ve bağlama kurslarımız deneyimli hocalarımız eşliğinde hizmet veriyor. Bu amaçlar ve uygulamalar doğrultusunda ülkemizin geleceği için bu çalışmalara hız kesmeden devam etmeyi ve örnek olmayı hedefliyoruz" dedi.

"Başkanımıza teşekkür ediyoruz"

Öğrenciler yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirdiklerini de belirterek, “Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nun sayesinde yaz tatilimizi gençlik merkezimizde dolu dolu geçiriyoruz. Bağlama kursuna sevdiğimiz için geliyoruz. Kültürümüzü yansıtan bağlamayı öğrenerek, bizden sonraki nesillerde taşımak istiyoruz” dediler.