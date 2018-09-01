Şahinbey’de bin 201 vatandaşın konutları kurayla belirlendi

etabında, daha önceden hak sahibi olan bin 201 vatandaşın daire ve kat belirleme kurası gerçekleştirildi.

Şahinbey Spor Salonu’nda yapılan kura çekimine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke, kurum müdürleri ve hak sahibi olan vatandaşlar katıldı. Daha önceden belirlenen bin 201 vatandaşın oturacakları kat ve daire numaralarını AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu çekti. Heyecanla daire ve kat numaralarını bekleyen bazı vatandaşlar ise Tahmazoğlu tarafından sahneye davet edilerek kendi kurasını kendi çekti. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Elbette bu dünyada bir ev sahibi olmak kadar mutluluk verici başka bir şey yoktur. Bu heyecana hem ortak olduğumuz için hemde vesile olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.

“İlk defa belediye bütçesinden konut yaptık”

Tahmazoğlu, yapılan konutların maliyetlerinin belediye bütçesinden finanse edildiğini belirterek, bir ilke imza attıklarını söyledi. Tahmazoğlu, "Şahinbey zor bir ilçe gerek nüfus bakımından gerekse coğrafi bakımdan ve ayrıca nüfusu hızla artan bir ilçe. Göreve başladığımız zaman yüzde 80’i çarpık yapılaşmış bir alandan bugün Türkiye’nin örnek gösterdiği modern bir ilçe haline geldik. Şahinbey’de göreve geldiğimiz günden bu yana yaklaşık 100 bin konut yapıldı. Ve yine burada da bir ilki gerçekleştirdik. İlk defa TOKİ aracılığı ile değil belediye bütçemizden herhangi bir banka kredisi olmaksızın belediye bütçesinden finanse ederek vatandaşlarımızı konut sahibi yapmaya başladık" şeklinde konuştu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel ise, daire ve katları belli olan vatandaşlara hayırlı olsun temennisinde bulundu. Yüksel, “2002 yılında AK Partimizin iktidara gelmesiyle birlikte her alanda olduğu gibi kentsel dönüşüm alanında da çok büyük gelişmeler yaşandı. Bu alanda Gaziantep’te büyük örnek oluşturuyor. Bölgede ise Şahinbey Belediyesi bu anlamda yüz akımız olmuştur” diye konuştu.