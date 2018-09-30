Şahinbey'de çiftçilere bin ton arpa ve buğday tohumu desteği

Daha önce Şahinbey İlçesi'ndeki çiftçilere buğday tohumu, gübre, hayvan yemi ve 600.000 adet zeytin fidanı dağıtımı yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu yıl da bu desteğini sürdürerek, çiftçilere 4.000 ton Zenit ve Ceyhan 99 buğday tohumu, Sancak ve Akhisar 98 arpa tohumu dağıtılacağı müjdesini verdi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, çiftçilerin üretimiyle vatandaşların daha sağlıklı ürünlerle besleneceğini belirterek, “Bu çalışmaların ve istişare görüşmelerinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim inşallah bu çalışmaların sonucunda memleketimiz ve milletimiz için hayırlı ürünler yetiştirilmesini, insanlarımızın sağlıklı ve doğru beslenmesini sizlerin eliyle sağlamış olsun” dedi.

"Geleneğimizi sürdürüyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak çiftçilere desteğin sürdüğünü belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak geçtiğimiz yıl ilkini yaptığımız çiftçilerimize destek kampanyamızda çiftçilerimize buğday tohumu, gübre, hayvan yemi ve 600.000 zeytin fidanı dağıtarak destek olduk. Bu ürünlerimiz yetişti ve ürünlerin hasatını gerçekleştirdik. Bu vesileyle ekim olmayan tarlalarımızda ekim yapıldı. Zeytin fidanlarımız da bu yıl azda olsa ürün vermiş olacak. Geçtiğimiz yıl verdiğimiz sözü yerine getirerek çiftçilerimize desteğimizi sürdürüyoruz. Gaziantep Valiliğimiz, Tarım İl Müdürlüğümüzle protokolümüzü imzaladık. Sizden de gelen talepler doğrultusunda da bu yıl buğday tohumunun yanında arpa tohumu da vereceğiz. İkişer bin ton Ceyhan 99 ve Zenit Buğday tohumunun yanı sıra Sancak ve Akhisar 98 arpa tohumu desteğinde bulunacağız. Ceyhan 99 buğday kilogram başına 0.925 kuruşa, Zenit 0.98 kuruşa, Sancak ve Akhisar 98 arpa tohumu 0.83 kuruşa geliyor. Bunun yarısını belediye olarak yine biz karşılayacağız. Şahinbey Belediyesi olarak çiftçilerimizin yanında olduk. İnşallah olmaya da devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke ise Çiftçi şehirlinin efendisidir diyerek “Alın teriyle helal yoldan para kazanıyorsunuz. Ürettiklerinizi bu topluma ulaştırarak büyük bir hayır işliyorsunuz. Sıkıntı çektiğimiz şu günlerde ihtiyaç duyduğumuz en önemli şey üretim yapmak. Sizler yapmış olduğunuz üretimle ekonomiye en büyük katkıyı sağlıyorsunuz” dedi.

"Çiftçimizin yüzü gülecek"

Tarım İl Müdürü Mehmet Karayılan, Şahinbey Belediyesinin çiftçilere önemli bir destek sağladığına dikkati çekerek, “Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu, geçtiğimiz yıl çiftçimize verdiği desteği bu yıl da sürdürdü. Biz de verilen bu desteğin dağıtımı konusunda her hangi bir aksilik olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Ayrıca Tarım Bakanlığımız Gübre ile ilgili de bir müjde verdi ve Tarım Kredi Kooperatifleri de yüzde 15 indirim yaptı. İnşallah Şahinbey Belediye Başkanımızda alım yaptığında hem yüzde 15 daha ucuz almış olacak, sizlere de yüzde 50 destekle gübre desteği sağlanmış olacak. İnşallah bereketli bir yıl olur” dedi.

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Muhtarlar Derneği Başkanı Ökkeş Titiz, Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit, Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak, böyle önemli bir organizasyonda bulunmaktan mutluluk duyduklarını ve çiftçilere verilen destekten dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ettiklerini belirttiler.

Şahinbey Belediyesi nikah salonunda düzenlenen törene AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Tarım İl Müdürü Mehmet Karayılan, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, Şahinbey İlçe Tarım Müdürü Mustafa Güzel, Muhtarlar Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Muhtarlar Derneği Başkanı Ökkeş Titiz, Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit, Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak ve muhtarlar katıldı.