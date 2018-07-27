Şahinbey’de evsel ilaçların bertaraf edilmesi anlatıldı

Sağlık İl Müdürlüğü koordinasyonunda Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Koordinatörlüğünde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Şahinbey Belediyesi, Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Teb 8. Bölge Gaziantep Eczacı Odası’nın birlikte yürüttüğü “Evsel Atık İlaçların Bertaraf Edilmesi” Projesi kapsamında, Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline Sağlık, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından eğitim verildi.

Yetkililer ilaç tüketiminin son 10 yılda 3 kat arttığı, sağlıkta ilaca ayrılan payın yüzde 50 arttığının gözlemlendiği ifade ederken, ilaca erişimin kolaylaşmasının ardından bir gün lazım olur düşüncesiyle evlerde ilaç bulundurma alışkanlığının göstergesi olduğuna vurgu yapıldı.

Uygun yöntemlerle toplanmalı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu verilen eğitimin önemine dikkati çekerek, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yanlış ve gereksiz ilaç kullanımı, tedavi maliyetlerini ve halk sağlığını etkileyen ciddi bir sorun olarak devam etmektedir. İlaca erişimin kolaylaşmasının ardından “Bir Gün Lazım Olur” düşüncesi ile evlerimizde ilaç bulundurma alışkanlığımız artmıştır. Evimizdeki kullanılmayan ilaçlar ailemiz, toplumumuz ve çevremiz için geri dönüşü çok zor olabilecek riskler taşımaktadır. Evlerde bulunan kullanılmayan veya miadı dolmuş ilaçlardan kaynaklanan İlaç suistimali, hatalı kullanım, çocuklarda kazai zehirlenmeler, intihar girişimleri ve çevresel zararları en aza indirmek maksadıyla miadı dolmuş veya kullanılmayan ilaçların uygun yöntemlerle toplatılıp imha edilmesi gerekmektedir” diye konuştu.