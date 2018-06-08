Şahinbey’de geleneksel iftar devam ediyor

Şahinbey Belediyesi Ramazan ayı boyunca her gün düzenlenen 4 bin kişilik iftar programına Ramazan ayının son günlerine doğru binlerce vatandaş orucunu açmak için alana gelirken, vatandaşlar tarihi dokuya uygun bir alanda arada iftar yaparak, Ramazan ayının maneviyatına uygun iftarlar ile devam ediyor. Vatandaşların sıraya girerek yemek alma düzenini geçtiğimiz yıl değiştiren Şahinbey Belediyesi, bu yılda vatandaşların yemekleri alanda bulunan garsonlar tarafından dağıtıldı.

Gaziantep’te yerel ve ulusal basın mensuplarınında katıldığı iftar programında açıklama yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ramazan ayının yardımlaşma ayı olduğunu söyledi. Tahmazoğlu, “Mübarek Ramazan ayı içerisindeyiz. Başı rahmet ortası mağfiret sonu cehennem azabından kurtuluş olan bir aydayız. Rahmet bereket ve yardımlaşma ayındayız. Bizde Ramazan ayı boyunca burada her gün 4 bin 500 kişiye iftar veriyoruz. Kapımız herkese açık. Değişik mahallelerden, değişik meslek gruplarından vatandaşlarımız buraya geliyorlar. Hatta Suriyeli misafirlerimizden gelenler var. Burada hep birlikte iftar yapıyoruz. Şahinbey Belediyemizin aş evinde ve mutfağında pişen yemekleri vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Bu ramazanın kardeşlik ruhu ,manası ve birlikteliği burada tezahür ediyor. Ayrıca bu bölgede yaklaşık 11 kilometre sokak sağlıklaştırma yaptık ve tarihi dokuyu gün yüzüne çıkardık. Bu tarihi doku içerisindeki bu iftar insanlara daha fazla huzur veriyor. Burada eski ramazan günlerini hep birlikte yaşıyoruz. Bundan dolayı son derece mutluyuz. Önümüzdeki hafta Kadir Gecesini ve bayramı kutlayacağız. Ben tüm Müslümanların bayramını şimdiden kutluyorum. İnşallah tüm dünyada barış, kardeşlik ve huzur hakim olur” diye konuştu.