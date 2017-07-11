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11 Temmuz 2017 17:30

Şahinbey’de geri dönüşüm bilinci kapı kapı dolaşılarak anlatılıyor

Şahinbey Belediyesi, doğal kaynakları korumak ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla başlattığı geri dönüşüm çalışmaları kapsamında vatandaşları kapı kapı bilgilendirmeye devam ediyor.

Şahinbey’de geri dönüşüm bilinci kapı kapı dolaşılarak anlatılıyor

11 Temmuz 2017 17:30


Şahinbey Belediyesi değerlendirilebilir atıkları geri dönüşüme kazandırmak için harekete geçti. Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce başlatılan çalışmalar kapsamında zaman zaman Şahinbey İlçe genelindeki anaokulu öğrencilerinin ve esnafın yanı sıra kapı kapı dolaşarak vatandaşlara geri dönüşümle ilgili bilgilendirmede bulundular. Geçen sene olduğu gibi bu yılda 23 Mahallede her eve giren Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Geri Dönüşüm Ekipleri ‘Geri dönüşüm nedir?, Geri dönüşümün faydaları nelerdir?, Ambalaj atıkları nelerden oluşur? vb. konularda bilgilendirme yaparak, çalışmalarını sürdürdüler.


’’Ekiplerimiz kapı kapı çalışıyor’’


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, geri dönüşüm konusunda ciddi çalışmalar yapıldığını belirterek, “Geri dönüşümde öncelikli amacımız; evlerde tüketim sonucu oluşan ambalaj atıklarının (plastik, metal, cam, kağıt ve karton), evsel atıklardan ayrıştırılarak sağlıklı bir geri kazanım sistemini oluşturmak ve bu sayede Milli servetin çöpe gitmesine engel olmaktır. Geri Dönüşüm ekiplerimiz tarafından konut girişlerine sticker yapıştırılarak biriktirilen ambalaj atıklarının toplanacağı gün / saat belirtilmekte ve dağıtmış olduğumuz geri dönüşüm poşetleri toplanarak yeni poşet dağıtımı yapılmaktadır. Vatandaşlarımıza ayrıca bayatlamış ekmeklerin israf olmaması ,evlerde tekrar yemek ve tatlılarda kullanımını içeren tarifler bulunan ‘’Bayat Ekmekle Yemek, Pasta ve Tatlı Tarifleri’’ kitabını hediye etmekteyiz. Bu çalışmamız ile ekmek israfının önüne geçmeyi amaçlamaktayız” diye konuştu.




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