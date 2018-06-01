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01 Haziran 2018 16:42

Şahinbey’de Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

Şahinbey Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısının 1.

Şahinbey’de Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

01 Haziran 2018 16:42

oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkan Vekili Cuma Güzel, başkanlığında Belediye Meclis Salonunda yapıldı.


Şahinbey Belediye Meclisi Haziran ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 12 maddenin 8’i İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na, 4’ü Plan Bütçe Komisyonuna, havale edilirken, 2 madde ise gündem dışı olarak meclise sunuldu ve oy birliği ile gündeme alındı. Gündeme alınan maddelerin biri Plan Bütçe Komisyonuna havale edilirken, biri ise teklif karar olarak meclise sunuldu.


Şahinbey Belediye Meclisi Haziran ayı 2. oturum toplantısını 05 Haziran 2018 Salı günü saat 16.00’da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.




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