Şahinbey’de kan bağış rekoru

Sabah saat 8.30’da başlayan kan bağışı kampanyası gece saat 21.30’a kadar 15 Temmuz Demokrasi Meydanında devam etti. Yağan yağmura rağmen vatandaşlar kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi göstererek, Şahinbey Belediyesi’nin yeni bir başarıya daha imza atmasına destek oldu.

"Kan vermek, hayat kurtarır"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kan bağışı kampanyasına vatandaşın yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, "Bu kampanyanın düzenlenmesinde öncülük eden Gaziantep Valimize ve Türk Kızılay’ımıza çok teşekkür ederim. Sabah 8.30 da başlayan kan bağışı kampanyamız 21.30’da son buldu. Havanın yağışlı olmasına rağmen vatandaşlarımızın kan bağışı kampanyasına çok büyük bir ilgisi oldu. Geçtiğimiz yıl ki kan rekorumuzu geçerek toplamda 2.342 sayısına ulaştık. Toplamda dokuz yıl boyunca 14.402 ünite kan bağışını Kızılay’ımıza kazandırmış olduk. Bu rakamı üçle çarpmak gerekiyor. Çünkü 1 ünite kandan üç vatandaşımız faydalanıyor. Burada ki hedefimiz hem kan bağışçısı sayısını arttırmak, hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kan ihtiyacını karşılamaktı. Önümüzde Ramazan Ayı var. Ramazan ayında kan bağışı düştüğü için bu programımızda bağışlanan kanlar Kurban Bayramı’na kadar bölgemizin kan ihtiyacını karşılayacak” dedi.

Kerem Kınık teşekkür etti

Türk Kızılay’ı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık sosyal medyada kendi hesabı üzerinden Şahinbey Belediyesi’nin kan bağışı kampanyasına destek verdi. Kınık, paylaşımında “2 bin 342 iyi kalpli insan Şahinbey Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tahmazoğlu’nun organizasyonu ile kan bağışında bulundu. Bu sayı bir rekor olmanın ötesinde çok özel ve çok erdemli bir davranış. Şifasına vesile olacağınız 2 bin 342 kişi için gönülden şükranlarımızla" diyerek kampanyanın önemine dikkat çekti.

Başkan Tahmazoğlu’na teşekkür plaketi verildi*

Her yıl düzenlediği kan bağışı organizasyonlarıyla Türk Kızılay’ına önemli destekler veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na Kızılay tarafından da teşekkür plaketi verildi. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen kan bağışı organizasyonunda 2.342 kişi kan bağışında bulundu.

Şahinbey Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu kan bağışı kampanyası için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na gelen vatandaşlar, Gaziantep’in yerel sanatçısı Faruk Lök’ün söylediği şarkılarla halaylar çekip eğlenceli saatler yaşadılar. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, alanda bulunan vatandaşlarla birlikte halay çektikten sonra kan vermeye gelen Türk Chopper Motosiklet Kulübü üyelerinin gösterisini izledi ve kendisi de motor üzerinde alanda bir tur attı.