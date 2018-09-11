Şahinbey'de kasteller gün yüzüne çıktı

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi'nin restorasyon çalışmaları ile yeniden Gaziantep turizmine kazandırılan kasteller, ziyaretçilerini bekliyor. Dünyada benzeri bulunmayan ve su mimarisinin eşsiz örnekleri olan Gaziantep Kastelleri, bir çok işlevi bulunan yapılar olarak da dikkat çekiyor. Türk Mimarisi'nde sadece Gaziantep'te bulunan bu yapılar kısmen veya tamamen yer altında bulunmaları ile ilgi çeken en önemli yapılar arasında yer alıyor.

Gaziantep'te oluşturulan su sistemi, evlerin altından geçen ve “Livas” adı verilen su yolları ile her eve içme ve kullanma suyu ulaşmasını olanaklı kılmıştır. Bu nedenle meydan ve duvar çeşmelerine konut alanlarında fazla ihtiyaç duyulmamıştır. Özellikle ticaret dokusunun yer aldığı bölgelerde nüfusun yoğunluğu nedeniyle çeşmeler daha fazla yapılmıştır.

"Gaziantep mimarisinin yansıması"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun Şahinbey İlçesi'ne kazandırdığı İhsanbey, Pişirici, Kozluca ve Şıh Cami Kastelleri Gaziantep turizmine de önemli katkılar sağlıyor. Mehmet Tahmazoğlu, Dünya'da benzeri bulunmayan kastellerin mutlaka görülmesi gerektiğini belirterek, “Gaziantep kültürünün ve mimarisinin yansıması olan İhsanbey, Pişirici, Kozluca ve Şıh Cami Kastteleri belediyemiz tarafından restore edilerek, Gaziantepli vatandaşlarımızın ve turizmin hizmetine sunduk. Geçmişten günümüze kadar gelen kastellerde sular, yer altından tüneller vasıtasıyla geliyor. Günümüze kadar birkaç kez restorasyon geçirmiş. Su kanalları halen aktif olarak görevini görüyor. Buradaki yapının eşi benzeri dünya ve Türkiye'de yok” dedi.