Şahinbey'de kekemelere konuşma kursu verilecek

Şahinbey Belediyesi sosyal belediyeciliği tüm gereksinimlerini yerine getirerek bir ilke daha imza attı ve kekemeliğe son vermek için kurs açıyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak doğumdan ölüme bir hizmet anlayışı içerisinde olduklarını belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek için çalışıyoruz. Bugüne kadar birçok alanda önemli projelere imza attık. Yine vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda Şahinbey Eğitim ve Spor Merkezimizde, kekemelik kursu açıyoruz. Bu kursumuzda uzman eğitimcilerimizin de çalışmalarıyla konuşma bozukluğu olan çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza yardımcı olacağız” dedi.

Kekemelik kursuna yoğun ilgi

Sosyal Tesislerinde ve gençlik merkezlerinde verdiği birçok kurs ile eğitime önemli katkılar sağlayan Şahinbey Belediyesi, Şahinbey Eğitim ve Spor Merkezi'nde 20 şer kişilik iki ayrı gruplardan oluşan bilgisayarlı sınıflarda eğitim verecek.

Verilecek kursta kekemelik, hızlı konuşma, tutukluluk ve artikülasyon problemi olan 6 yaşından 30 yaşına kadar tüm ilçe sakinlerine eğitim verilecek. Kursiyerlere üç hafta boyunca altı saat eğitim verilerek, toplamda 90 saatlik eğitimin ardından dokuz hafta boyunca bireysel takip eğitimi sağlanacak. Eğitimin faydalı olabilmesi için kursiyerlerin ailelerine 3 hafta boyunca birer seminer düzenlenecek. Şahinbey Belediyesi tarafından verilecek olan kekemelik kursuna bugüne kadar 169 kişi başvuru yaptı.