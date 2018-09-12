İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şahinbey'de Kıbrıs mahallesine sosyal tesis ve taziye evi

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Kıbrıs Mahallesine yaptırılan sosyal tesis ve taziye evi yapılıyor.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Kıbrıs Mahallesine yaptırılan sosyal tesis ve taziye evi yapılıyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi tarafından Kıbrıs Mahallesi'ne yaptırılan sosyal tesis ve taziye evi inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.


Her Mahalleye bir sosyal tesis yaptırmayı hedefleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kıbrıs Mahallesine yapılan sosyal tesis çalışmalarını ekibiyle birlikte inceleyerek, bilgi aldı.


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sosyal tesis ağını hızla arttırdıklarını belirterek, “Her mahalleye bir sosyal tesis projesi kapsamında Kıbrıs Mahallemize yeni bir sosyal tesis ve taziye evi inşattı çalışmalarımız hızla devam ediyor. Buradaki en büyük sıkıntımız sosyal tesis alanının bırakılmamasıydı. Bu tür mahallelerimizde evleri kamulaştırarak alanlar açmaya çalışıyoruz. Bu mahallemizde de kamulaştırdığımız evleri yıkarak sosyal tesis alanı açtık ve tesissimizin inşaatı hızla devam ediyor. İnşallah birkaç ay içerisinde inşaatımızı tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunacağız” dedi.


Kıbrıs Mahallesi Muhtarı Metin Ağıç, mahallede sosyal tesisi alanı bulunmadığı tesis yapımının ancak bugünlere kaldığını belirterek, “Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na ve ekibine böyle bir tesisi mahallemize kazandırdığı için teşekkür ederim” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.