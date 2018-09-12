Şahinbey'de Kıbrıs mahallesine sosyal tesis ve taziye evi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Kıbrıs Mahallesine yaptırılan sosyal tesis ve taziye evi yapılıyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi tarafından Kıbrıs Mahallesi'ne yaptırılan sosyal tesis ve taziye evi inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Her Mahalleye bir sosyal tesis yaptırmayı hedefleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kıbrıs Mahallesine yapılan sosyal tesis çalışmalarını ekibiyle birlikte inceleyerek, bilgi aldı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sosyal tesis ağını hızla arttırdıklarını belirterek, “Her mahalleye bir sosyal tesis projesi kapsamında Kıbrıs Mahallemize yeni bir sosyal tesis ve taziye evi inşattı çalışmalarımız hızla devam ediyor. Buradaki en büyük sıkıntımız sosyal tesis alanının bırakılmamasıydı. Bu tür mahallelerimizde evleri kamulaştırarak alanlar açmaya çalışıyoruz. Bu mahallemizde de kamulaştırdığımız evleri yıkarak sosyal tesis alanı açtık ve tesissimizin inşaatı hızla devam ediyor. İnşallah birkaç ay içerisinde inşaatımızı tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Kıbrıs Mahallesi Muhtarı Metin Ağıç, mahallede sosyal tesisi alanı bulunmadığı tesis yapımının ancak bugünlere kaldığını belirterek, “Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na ve ekibine böyle bir tesisi mahallemize kazandırdığı için teşekkür ederim” diye konuştu.