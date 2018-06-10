Şahinbey’de kongre merkezi yapımına tam not

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey ilçesine yapılan en önemli projelerden Şahinbey Kongre Merkezi’nin inşaat çalışmalarını AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Serpil Kavrak ile birlikte inceleyerek, kongre merkezi ile ilgili bilgiler verdi.

“Muhteşem bir tesis”

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, Şahinbey Kongre Merkezi’nin Gaziantep’in çok önemli bir ihtiyacına cevap vereceğini belirterek, “Öncelikle Şahinbey Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tahmazoğlu’nu tebrik ediyorum. İnşaat halindeki Şahinbey Kongre Merkezi’ni birlikte gezdik ve burası Gaziantep’imizin, Şahinbey’imizin çok önemli bir eksiğini giderecek muhteşem bir tesis olacak. Kongre merkezinin içerisinde bin 600 kişilik salonu, muhteşem mimarisi ile birlikte emsaline az rastlanır bir tesis olacağına inanıyorum. Akkent gibi trafiğinin de rahat olduğu bir bölgede böyle bir tesisin yapılması çok anlamlı. Özellikle sivil toplum kuruluşları geniş kapsamlı toplantılar düzenlediklerinde etkinlik yapacak salon bulamıyorlardı. Burası faaliyete geçtiğinde Gaziantep’in çok büyük bir ihtiyacını giderecek diye düşünüyorum. Biz buranın temelini 6 ay önce atmıştık ve kısa sürede bu projenin bu hale gelmesi inanılmaz bir olay. Şahinbey Kongre Merkezi’nin 25 Aralık tarihinde açılacak olması oldukça güzel ve anlamlı olur” dedi.