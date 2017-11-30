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30 Kasım 2017 16:01

Şahinbey’de Kuran-ı Kerim okuma yarışması

Şahinbey Belediyesi, Mevlid Kandili kutlama programı kapsamında İmam Hatip Lisesleri ve Ortaokulları arası Kuran-ı Kerim’i güzel okuma yarışması düzenledi.

Şahinbey’de Kuran-ı Kerim okuma yarışması

30 Kasım 2017 16:01


Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen program iki gün boyunca sürdü. Öğrenciler Kuran-ı Kerim’i güzel okuyabilmek için tüm hünerlerini ortaya koydular. Birbirinden güzel seslerin yer aldığı yarışmada Fadıloğlu İmam Hatip Ortaokulu’ndan Enes Özata birinci, Mehmet Görmez İmam Hatip Ortaokulu’ndan Yusuf Güner ikinci, Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulu’ndan Belya Muas Altıneriten üçüncü oldu. Liselerde ise Şehitkâmil Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Mustafa Tayyip Yaşar birinci, TOBB Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Eyüp Korkut ikinci, Şahinbey TOBB Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Seydi Vakkas Bilsin üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilere Kuran-ı Kerim ve çeşitli hediyeler verildi.


“Öğrencilerimizi tebrik ediyorum’’


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kuran-ı Kerim-i güzel okuma yarışmasına katılan tüm öğrencileri tebrik ettiğini belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin dinimizi daha iyi anlayabilmeleri için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak liseler ve ortaokullar arası Kuran-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışması düzenledik. Yarışmaya katılan öğrencilerimizin tamamının sesleri oldukça güzel ve etkileyiciydi. Ancak jüri üyelerimizin belirli kriterler çercevesinde seçtikleri 1.2. ve 3. olan öğrencilerimizi de ayrıca tebrik ediyorum” dedi.




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