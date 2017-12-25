Şahinbey’de Milli Mücadele Müzesi törenle hizmete girdi

Gaziantep’in en eski mahallerinden olan Ulucanlar Mahallesi’nde Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Milli Mücadele Müzesi ve Şehitler Meydanı’nın açılışına Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Canan Candemir Çelik, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

"Geçmiş bağlarımızı güçlendiriyor"

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin büyük fedakarlıklarla kurulduğunu ve bugünlere getirildiğini ifade ederek “Şehitler Meydanı ve Milli Mücadele Müzesi geçmişle bağlarımızı güçlendiriyor, gelecekte de ülkemizin ve şehrimizin karşı karşıya kalabileceği tehditlere karşı şuurumuzu güçlendirdiği için çok anlamlı. Bu anlamlı müze ve meydan için Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ve ekibine teşekkür ediyorum. 96 yıl önce tarihte eşi ve benzeri çok az görülmüş bir destan yazıldı. Gaziantep’te büyük yokluklar içerisinde o günün şartlarında muhteşem bir mücadele ortaya konmuştur. Bu mücadele sadece Gaziantep’in kurtuluşuna vesile olmadı. Anadolu’da düşmana karşı ilk isyan olması hasebiyle Kurtuluş Savaşımızın da ilham kanyaklarından birisi olmuştur. O günden bugüne vatan, millet ve bayrak için hayatını kaybeden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum" dedi.

"İstiklale ve istikbale bakılmalı"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bu millete pranga vurulmayacağını belirterek, “Karadeniz’deki Eren kardeşimiz de tıpkı geçmişteki Şahinbey, Şehitkamil gibi bu topraklar için şehit oldu, kanını verdi. Bu millette, bu coğrafyada Kamiller, Erenler, Şahinbeyler bitmez. Çünkü bizler mukaddesatımız için canını vermeye hazır milletleriz. Bugün konuşabiliyorsak, bu hakkı bulabiliyorsak bu hakkı bize verenler şehitlerdir. Bize düşen de bu toprakların bağımsızlığı için mücadele etmektir. Bu millet ecdadının izinden gittiğini 15 Temmuz’da göstermiştir. Bu işgal girişimine karşı bu millet meydanlarda demokrasisine, istikbaline sahip çıkmıştır. Gaziantep de Türkiye de bir kez daha gazi olmuştur, ama bu millete 100 yıl sonra pranga vurmak isteyenlerin prangaları kollarına ellerine geçmiştir. Ruhunu 1 dolara, 50 milyonlara satanlara karşı bu millet, vatanını korumuştur. Bu millet her zaman vatanı toprağı için şehitlere ve ecdadımıza layık olmaya devam etmiştir” ifadelerini kullandı.

"Kurtuluş savaşına şahitlik etmiş bir mekan"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, büyük emekler harcanarak Milli Mücadele Müzesinin yapıldığını belirterek “Öncelikle Kurtuluş Savaşımızda yaşamını yitiren 6317 şehidimiz başta olmak üzere, Çanakkale, 15 Temmuz ve terörde kaybettiğimiz tüm şehitlerimiz rahmet ve minnetle anıyorum. Açılışını yapacağımız mekan Gaziantep’in kurtuluş savaşında bir çok olayları içinde barındırmış çok önemli mekanlardan bir tanesi. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un ‘Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen Şehit oğlusun incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı’ dediği yerdeyiz. Burası şehitlerimizin son yolculuğa uğurlandığı yer. Burasının altında daha önce şehitlerimizin mezarı vardı. Daha sonra şehitler abidesi yapılınca şehitlerimizin naaşı oraya götürüldü. Hemen yanı başında bulunan Milli Mücadele Müzesi Heyeti Merkezi ’yenin toplandığı yer. Savaşın en şiddetli yaşandığı bir mekan. Daha önce Savaş Müzesi olarak faaliyet gösteren yerimizin yanında bulunan iki binayı satın alarak genişlettik. Altında 490 m büyüklüğünde mağaramız bulunuyor. Mağaranın içerisinde çalışma yaparken, mağaranın altından başka bir mağara çıktı. O mağaranın içerisinden 300 kamyon moloz çıkarttık ve burada kastellere ve livaslara ulaştık. Üç yıl boyunca yapılan yoğun bir çalışma sonrasında bugünkü haline getirebildik. Yapılan bu çalışmalarla geçmişten günümüze çok önemli bir kültürel yapıyı gençlerimize devredeceğiz. Bu bölgede 10.950 metre uzunluğunda 784 tane yapının restorasyonunu gerçekleştirdik. Çevredeki çarpık yapıları kamulaştırıp yıkarak burada güzel bir meydan oluşturduk. Yeni yetişen gençlerimizin geçmişten bu yana neler yaşandığını en iyi şekilde görsünler ve bilsinler ki 15 Temmuzda olduğu gibi ülkelerine sahip çıksınlar” dedi.

Protokol üyeleri yapılan konuşmaların ardından açılışı yapılan müzeyi gezdi.