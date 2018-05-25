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25 Mayıs 2018 15:37

Şahinbey’de Parklar İlaçlanıyor

Gaziantep’in ve çevresinin en fazla yeşil alanına sahip ilçesi olan Şahinbey Belediyesi, park ve yeşil alanlarda ilaçlama çalışmalarına başladı.

Şahinbey’de Parklar İlaçlanıyor

25 Mayıs 2018 15:37


Sıcakların artmasıyla birlikte harekete geçen Şahinbey Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sezonun ilk ilaçlamasını yaparak vatandaşların park ve dinlenme alanlarında olumsuz durumlarla karşılaşmaması için çalışma başlattı. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Özellikle yaz ayının gelmesiyle vatandaşlarımız belediyemize ait parklarda uzun süre vakit geçirip, dinlenme imkanı buluyor. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın olumsuz bir durumla karşılaşmaması adına ilaçlama çalışmalarına devam ediyor" dedi.


Vatandaşlar çalışmalardan memnun


Parklarda yapılan ilaçlama çalışmalarını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden vatandaşlar ise “Yaz aylarının gelmesiyle birlikte parkları daha fazla kullanmaya başladık. Buraya gelip dinleniyoruz, yürüyoruz, çocuklarımız gelip oynuyor. Şahinbey Belediyemiz sağ olsun bizlerin rahat ve huzurlu bir şekilde parkları kullanabilmesi için ilaçlama yapıyor. Şahinbey Belediyesi sadece parklarımızı ilaçlamıyor, temizlik olsun, sosyal tesis olsun, yollarımızın asfaltlaması gibi birçok noktada, çok güzel hizmetler veriyor. Yapılan hizmetlerden dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyoruz" diye konuştu.




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