Şahinbey’de sosyal tesis ağına Doğanca Mahallesi de eklendi

Vatandaşların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda çalışmalarını hızla sürdüren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Doğanca Mahallesi Taziye Evi’nin inşaat çalışmalarını ekibiyle birlikte inceleyerek, bilgi aldı.

"Sosyal tesis ve taziye evi çalışmalarımız devam ediyor"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu belediye olarak yeni mahallelere yatırımların devam ettiğini belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak her mahalleye bir sosyal tesis projemiz kapsamında, Doğanca Mahallemize sosyal tesisimizi inşa ediyoruz. Daha önce köy olan mahallerimizin parklarını ve yollarını tamamlamıştık. Şimdi de sosyal tesislerini tamamlamak için çalışıyoruz. İnşallah 2-3 ay içerisinde bu tesisimizi de tamamlayıp mahallemizin hizmetine sunacağız. Tesisimizin şimdiden Doğanca Mahallemize ve Şahinbey’imize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

"Başkan Tahmazoğlu bize destek oluyor"

Doğanca Mahalle Muhtarı Mehmet Baysal, yapılan tesisten dolayı Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederek, “Başkanımız sağ olsun her türü imkânı bize sağlıyor. Mahallemize bir sosyal tesis inşa ediyorlar. Mahalle sakinlerimizin birçok ihtiyacını giderecek bir tesis olacak. Kendisine ve ekibine bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.