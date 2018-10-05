Şahinbey'de sosyal tesis törenle hizmete açıldı

Her mahalleye sosyal tesisi şiarıyla yola çıkan Şahinbey belediyesi yapımı tamamlanan Saçaklı Sosyal Tesisinin açılışını gerçekleştirdi. Sosyal tesis açılışında konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, göreve başladıklarından bu yana yapılan icraatlar hakkında bilgi vererek, sosyal belediyecilik şiarıyla yola çıktıklarını söyledi.

“Şahinbey ilçesinde 902 bin 424 kişi yaşıyor”

Şahinbey'in büyük bir ilçe olduğunun altını çizen Tahmazoğlu, “Şahinbey büyük bir ilçe şuanda 902 bin 424 kişi yaşıyor. 300 bini aşkın Suriyeli yaşıyor Şahinbey ilçesinde biz göreve geldiğimiz anda 500 bin nüfus artışı oldu. Şahinbey ilçemizin yüzde 80'i çarpık yapılaşmaydı. Bir taraftan kentsel dönüşüm yaparak yeni alanlar açarak, şuana kadar 8 bin 200 evin kamusallaşmasını ve yıkımını gerçekleştirdik. Bu bir rekordur. Şahinbey ilçemizde ciddi şekilde park ihtiyacı vardı. 1.5 metre kare olan kişi başı yeşil alan bukadar nüfus artışına rağmen yapmış olduğumuz 606 adet parkla şuanda kişi başı 13.5 metre kareye çıktı. Dünya ortalamasının üzerine çıktık” dedi.

“120 sosyal tesis yaptık”

120 sosyal tesisi hizmete açtıklarının altını çizen Tahmazoğlu, “Göreve geldiğimizde 11 tane sosyal tesis vardı bir kısmı da çok küçük ve eski olduğu için onlarda yıkıldı şuanda yeni yaptığımız 120 hizmete giren sosyal tesisimiz var. Şuanda köyler hariç 50'nin üzerinde sosyal tesis inşaatlarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. 36 tane sosyal tesis de köylerde yapılıyor bunların hepside görev süremiz bitmeden tamamlanacak” diye konuştu.

Mahalle muhtarı ve vatandaşlar Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu'na hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Açılışın ardından Tahmazoğlu tesisi gezdi.