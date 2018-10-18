Şahinbey'de sosyal tesis yatırımları sürüyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi tarafından Şahinbey İlçesi'nin yeni mahallelerinden olan Zeytinli Mahallesi'ne yaptırılan sosyal tesis ve taziye evi inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Her Mahalleye bir sosyal tesis yaptırmayı hedefleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Zeytinli Mahallesine yapılan sosyal tesis çalışmalarını ekibiyle birlikte inceleyerek, bilgi aldı.

"Çalışmalarımız devam ediyor"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sosyal tesis ağını hızla arttırdıklarını belirterek; “Her mahalleye bir sosyal tesis yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mahalle olan köylerimizde de bu çalışmalarımız devam ediyor. Zeytinli mahallemizde bunlardan birisi. Muhtemelen 1.5 ay içerisinde tesisimizi tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Böylelikle mahalle olan köylerimizde de taziye evleri, kurslar ve toplantılar için düzenli, planlı programlı mekânlarımız oluyor. Doğumdan ölüme kadar vatandaşlarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Yapılan tesislerinde mahallelerin önemli ihtiyaçlarını karşıladığını biliyoruz. Bunun için süratle bunları tamamlamaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 120 tesisimiz bitmiş durumda. İnşaatı devam eden 50 tane tesisimiz bulunuyor. Onları da 1-2 ay içerisinde tamamlayıp vatandaşımızın ihtiyacına cevap vermiş olacağız” dedi.

"Ne istediysek yapıldı"

Zeytinli Mahalle Muhtarı Erol Bozkurt, Başkan Mehmet Tahmazoğlu'nun daha önceden Zeytinli Mahallesi'ne bir sosyal tesisi sözü verdiğini ve sözünde de durduğunu belirterek, “Belediyemizden oldukça memnunuz. Sosyal tesisimizin inşaatı devam ediyor. Belediyemizden şimdiye kadar ne istediysek aldık. Başkanımız sağ olsun bizlere arpa ve buğday tohumu, zeytin fidanı ve gübre verdi. Allah kendisinden razı olsun” dedi.