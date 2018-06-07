Şahinbey’de trafiği rahatlatan dev proje hizmete açıldı

Şahinbey Belediyesi ilk olarak Dr. Ersin Aslan Devlet Hastanesi ve Düztepe arasındaki yolun genişletme çalışmasını tamamlamış 2 şeritli yolu 6 şeritte çıkarmıştı. Bu yolun devamı olan Özdemirbey Caddesi ikinci etap çalışmaları da tamamlanıp, 2 şeritten 6 şeritte çıkartılarak, vatandaşın hizmetine sunuldu. Şehrin trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak olan Özdemirbey Caddesi’nin açılışını Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek gerçekleştirirken, düzenlenen törene AK Parti İl Başkanı Eyüp Keçeci, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

"Onlar konuşur, Şahinbey yapar"

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun hizmet ve yatırımlar anlamında önemli çalışmalar yaptığına dikkati çekerek, “Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nu dinlerken, ‘Başkaları Konuşur Şahinbey Yapar’ diye düşündük. Her alan da vatandaşımıza çok güzel hizmetlerin yanında kaliteli yatırımlar yapıyor. Türkiye’de kentsel dönüşüm çok konuşuluyor. Kısmi de olsa bazı büyük şehirlerimizde başarı var. Ancak bugün Anadolu’da Şahinbey ölçeğinde bu konuda büyük bir başarı var. On binin üzerinde çarpık konutu yıkarak, yerine insan onuruna yakışır, yaşanabilir, yeni yerleşkeler kurdu. Dile kolay bu güne kadar 600 park yapmış, yüzlerce taziye evi, gençlik merkezleri ve sosyal tesisler yapılarak vatandaşın hizmetine sunulmuştur. Tüm bu çalışmalarından dolayı Şahinbey Belediye Başkanımızı bir kez daha canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

"Şehrin trafik yükünü hafifletecek"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Özdemirbey Caddesi ikinci etap çalışmalarının tamamlandığını belirterek, “40 yıllık bir hayal olan bu yolun genişletilmesi gerçekleşmiş oldu. Allah bizlere nasip etti. Bu yola Gaziantep’imizin ihtiyacı olduğu için arkadaşlarımız ile birlikte birinci ve ikinci etabın 5-6 yıl süren bir emekle tamamlanması sağlandı. Bu yol Gaziantep ve Şahinbey için çok önemli bir yol. Çünkü Gaziantep’i kuzey-güney olarak bağlayan tek yol. Karataş’ı Yeşilvadi’yi, Düztepe’yi yani Şahinbey ile Şehitkamil’i birbirine bağlayan tek yol olma özelliğine sahip. Karataş’ta yapılan ve önümüzdeki yıl hizmete girecek olan 1875 yataklı Şehir Hastane ’sinin yapımıyla bu yolun önemi daha da arttı. Hastaneyi kullanmak için herkes bu yolu kullanacak. Bu yola ilgili çalışmalarımız daha bitmedi. Büyükşehir Belediye Başkanımız ile yaptığımız istişareler sonrasında bu yola battı çıktı yapacağız. Bu konuyla ilgili araştırma çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Dutluk’ ta da üç katlı viyadüklü bir kavşak çalışmamız olacak bu konuda da gerekli çalışmalar yapılıyor. İnşallah oda tamamlandıktan sonra Karataş’a kadar hiç durmadan ışıksız bir şekilde vatandaşlarımız yoluna devam edebilecek” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Özdemirbey Caddesinin ikinci etap bölümünün açılışı gerçekleşti.