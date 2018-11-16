Şahinbey'de uyuşturucu operasyonu 8 gözaltı

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliği Narkotim ekiplerince yapılan ilk operasyon Turanemeksiz mahallesinde bir ikamete gerçekleşti. Baskında 0.60 gram 2 fişek halinde metamfetamin, 6 gram esrar, 1 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 500 TL para el geçirildi. Olayla ilgili M,Y., K.Y ve H.Ç isimli 3 şüpheli şahıs ise yakalanarak gözaltına alındı. İkinci operasyon ise Sakarya mahallesinde bir ikamete yapıldı. Burada ise ise 31 gram esrar, 6,10 gram 4 fişek halinde esrar ve 3.25 gram 1 fişek esrar maddesi bulunurken ele geçirildi, operasyonda A.Y., S,Ş, İ.H.Ç, M.P ve B.B isimli 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Her iki olayda gözaltına alınan 8 kişiden K.Y, A.Y ve S,Ş, isimli şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.