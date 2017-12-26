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26 Aralık 2017 15:19

Şahinbey’de Wushu rüzgarı

Şahinbey Belediyesi, 25 Aralık Gaziantep’in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Wushu Federasyonu ile birlikte Wushu Sanda turnuvası düzenledi.

Şahinbey’de Wushu rüzgarı

26 Aralık 2017 15:19


Şahinbey Belediyesi, spor faaliyetlerini aralıksız sürdürmeye devam ediyor. 25 Aralık Gaziantep’in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında Şahinbey Belediyesi, Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Wushu Federasyonu iş birliği ile Türkiye Şampiyonası elemeleri Wushu Sanda Turnuvası düzenlendi. Düzenlenen Turnuvaya 100 sporcu katılırken, Taichi ve kung fu gösterileri yapıldı.


Turnuvada Türkiye’de bir ilk gerçekleştirilerek, Wushu İl Temsilcisi Şeyhmus Çakmak antrenörlerle birlikte kung fu gösterisi yaptı.


Wushu İl Temsilcisi Çakmak, Wushu sporunun insanların ruhunu dinlendirdiğini belirterek, “Wushu sporu, her yaştaki insan için sağlık ve huzur içeriyor. Bu spor şiddet temelli değil ruhu dinlendirip huzur vermek ve kendini savunma sporudur. Gaziantep’te bizleri bu konuda destekleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na, Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir’e, Wushu Federasyonu icra kurulu başkanı Abdurrahman Akyüz ve Bölge başkanı Abdülaziz Velioğlu’na teşekkür ederim. Wushu sporunun Gaziantep’te ilerleyen dönemlerde çok daha fazla sevileceğine inanıyorum” dedi.




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