Diğer
Kategoriler
25 Temmuz 2018 14:20

Şahinbey’de yeşil alan miktarı rekor düzeyde arttı

Göreve geldiği günden bu yana kişi başına düşen yeşil alan miktarını 1.

Şahinbey’de yeşil alan miktarı rekor düzeyde arttı

25 Temmuz 2018 14:20

5 m2 den, 13.5 m2’ye çıkartan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Dünya’da ve Türkiye’de bir rekora imza attı.


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Beştepe Mahallesi’ne yapılan iki yeni parkı ekibiyle birlikte ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yaptığı 600 park ile Gaziantep’in ve Şahinbey’in nefes almasını sağlayan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların rahatı için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.


Dünya’da ve Türkiye’de bir rekor


Her geçen gün büyüyen Şahinbey İlçesi’ne hizmet verebilmek için çalışan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, yapılan yeşil alanlarla dünya standartlarının üzerine çıktıklarını belirterek, “Göreve geldiğimiz günden itibaren yeşil alanlara ayrı bir önem veriyoruz. Çünkü Gaziantep sıcak bir bölge, ayrıca vatandaşlarımızda park ve piknik kültürü de var. Bu nedenle mahallelerimizde uygun olan alanlara park yapmaya devam ediyoruz. Şuana kadar 600 parkımızı yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. İçerisinde çocuk oyun grupları, yeşil alanlar, dinlenme alanları bulunan ve vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirebileceği mekanlar oluşturuyoruz. Bundan sonrada bu projelere devam edeceğiz. Göreve geldiğimizde yaklaşık 1.5 m2 olan kişi başına düşen yeşil alan miktarı, nüfusumuzun ikiye katlanmasına rağmen dünya standartlarının üzerinde olan bir rakama, 13.5 m2’ye çıkardık. Bu rakam Dünya’da ve Türkiye’de bir rekor. Yeni gelişen mahallerimize de park yapmaya devam edeceğiz. Amacımız vatandaşlarımızın, çocuklarımızın güzel bir mekanda vakit geçirmelerini sağlayabilmek” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç