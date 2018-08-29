Şahinbey’de Zafer Bayramı Uğur Işılak konseri ile kutlanacak

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonla sevilen sanatçı Uğur Işılak 2 Eylül Pazar günü saat 18.00’de Yeşilvadi Amfi Tiyatro’da konser verecek. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenecek olan Uğur Işılak konserine tüm vatandaşları davet ederek, “Türk tarihinin kıvanç dolu dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlığı için nihai hamleye karar verdiği tarihin adıdır. Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla ve erkeğiyle ülkemizin her bölgesinden birlik-beraberlik içerisinde milletimizin bağrından çıkan kahraman ordumuz, bu savaşta Türk Milletinin gücünü ve cesaretini kanıtlamış, kazandığı bu büyük zaferle de ülkemiz tarihine adını yazdırmıştır. Şahinbey Belediyesi olarak böylesi önemli bir günde, Türk Müziğimizin güçlü sesi Uğur Işılak’ı vatandaşlarımızla buluşturarak unutulmaz bir gün yaşatmak istiyoruz” dedi.