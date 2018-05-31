Şahinbey’den 144 kişiye girişimcilik katılım belgesi

Düzenlenen törene AK Parti Gaziantep Milletvekilli Nejat Koçer, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İŞKUR Müdürü Sıraç Ekin, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, KOSGEB Gaziantep Müdürü Dr. Sadık Gözek, protokol üyeleri ve kursiyerler katıldı.

Düzenlenen girişimcilik kurslarında kursiyerlere hem teorik, hem de pratik eğitimler verilirken, kursiyerler 4 gün boyunca 32 saat eğitim aldılar. Kursiyerlere günlük olarak 20 TL destek sağlanırken, belgelerini alarak iş yeri açmak isteyen girişimcilere 50 bin TL hibe, 100 bin TL geri ödemeli destek sağlanacak. KOSGEB tarafından girişimcilere yüzde 70 destek sağlanırken, Gazi ve Şehit yakınlarının yanı sıra kadın girişimcilere ise yüzde 90 oranında destek sağlanacak.

“Girişimcilerin her zaman yanındayız”

Ak Parti Gaziantep Milletvekilli Nejat Koçer, hükümet ve belediyeler olarak her zaman girişimcilerin yanında olduklarını belirterek, “Türkiye’nin en girişimci şehrinde girişimcilik kursu sertifika törenine benim katılmamam olmazdı. Yıllarını bu noktada harcamış ve buna destek vermiş bir kardeşiniz olarak, girişimciliğin olmadığı yerde ot bile bitmeyeceğini bildiğimden girişimcilik kursuna gelen herkesi kutluyorum. Böyle bir kursu açtığı için Şahinbey Belediyemize, destek verdiği için İŞKUR ve KOSGEB’imize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sadece girişimcilik kursu değil KOSGEB’in ve İŞKUR’un, KOBİ’lere ve iş hayatına çok büyük destekleri var. Girişimcilik çok önemli çünkü adım atmak için insana cesaret lazım. Bu cesaret sizlerde var. Çünkü girişimcilik kursuna gelmiş ve bu kursu tamamlamışsınız. İnşallah bu noktada çok daha iyi adımlar atarsınız. Bizler bu anlamda her zaman yanınızdayız” dedi.

Gaziantepli girişimcilere müjde

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, KOSGEB belgesi alan girişimcilerin ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını vurgulayarak, "Girişimcilik Gazianteplinin ruhunda var. Bizim iş adamlarımız, girişimlerde bulunup, ben bu işi yaparım diyerek birçok atılımlar yapıyor. Geçtiğimiz günler içerisinde Siirt’e giderek 2 bin kişiye iftar yemeği verdik. Orada BMC firmasının sahibi olan Etem Sancak ile bir araya geldik. Biliyorsunuz ülkemizin Tank üretimini BMC firması yapacak. Kendisi bir tankın 20 bin parçasının olduğunu ve bu parçaları sadece kendilerinin değil, yeni girişimciler bularak o girişimcilere üretim yaptırmak istediklerini söyledi. Bu konuda Sanayi Odası Başkanımızla bir görüşme gerçekleştireceğim. BMC firması da bu konuda bir sunum yapmak için Gaziantep’e gelecek. Her bir parçayı bir işletmenin ürettiğini düşünürsek bu 20 bin girişimci demek ve bu muhteşem bir olay. Savunma sanayinde çok önemli ilerlemeler sağladık ve bu artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.

“Gaziantep’linin özünde girişimcilik var”

İŞKUR İl Müdürü Sıraç Ekin, Şahinbey Belediyesi ile birlikte yapılan kurslarda yeni işverenlerin atılım yaptığına dikkati çekerek “Girişimcilik çok farklı bir şey. Gazianteplinin özünde de her zaman girişimcilik vardır. Gaziantep’te de yeni girişimcilere ve işverenlere ihtiyaç var. Şahinbey Belediyesi, İŞKUR ve KOSGEB iş birliği ile gerçekleştirilen girişimcilik kursunda 144 kişinin belge alması bizleri oldukça memnun etmiştir"şeklinde konuştu.

“Mevcut işletmelere de destek veriyoruz”

KOSGEB Gaziantep Müdürü Dr. Sadık Gözek, çeşitli alanlarda destek kredisi verdiklerini belirterek, “Girişimcilik kursuna katılarak bizden 50 bin TL hibe, 100 bin TL geri ödemeli destek kredisine başvuranların sayısı bin 500’e yaklaştı. KOSGEB sadece yeni girişimci desteği vermiyor. Mevcut işletmelere de farklı destekler verebiliyoruz” diye konuştu.

Şahinbey Belediyesi, İŞKUR ve KOSGEB işbirliği ile başlatılan girişimcilik kursunu başarıyla tamamlayan 144 kursiyer, Şahinbey Belediyesi nikâh salonunda düzenlenen törenle belgelerini Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun ve diğer protokol üyelerinin elinden aldı.