Şahinbey'den başarılı öğrencilere saat hediyesi

Şahinbey Belediyesi Gaziantep'te yer alan Adil Teymur İmam Hatip Ortaokulu'nun başarılı öğrencilerine kol saati hediye etti.

Başarılı öğrencilere her sene hediye dağıtmaya devam eden Şahinbey Belediyesi, her eğitim öğretim yılının başında olduğu gibi bu yıl da okullarında dereceye giren çok sayıda öğrenciye kol saati dağıtıldı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu her zaman olduğu gibi 2018-2019 eğitim öğretim yılında da öğrencileri ödüllendirmeye devam edeceklerini belirterek, başarılı öğrencilerin yanında olacaklarını kaydetti. Bu yıl hediye dağıtımına Akkent bölgesindeki Adil Teymur İmam Hatip Ortaokulu'ndan başlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na burada programda Ak Parti MKYK Üyesi Hatice Merve Tatar ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de eşlik etti.

Okulun yapımını Cumhurbaşkanımız Erdoğan istedi

Başarılı öğrencilere ödül takdim töreninden açıklamalarda bulunan Tahmazoğlu, "Şuan bulunduğumuz okul özel bir okul. Çünkü bu okulun yapımını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan özellikle istedi ve bize üç ay içerisinde bitirme talimatı verdi. Biz de Allah nasip etti ve üç ay içerisinde bu okulumuzu tamamladık. Aynı zamanda bu güzel okulumuzun isim babası da Cumhurbaşkanımızdır. Biz kendisine ismi ne olsun dediğimizde kendisinin İstanbul İmam Hatip'ten öğretmeni olan Gaziantepli hemşehrimiz rahmetli Adil Teymur'un adının konulmasını istedi. Biz de büyük bir şerefle buranın adının Adil Teymur koyduk" dedi.

"Başarılı öğrencilerimize kol saat hediye ediyoruz"

Başarılı öğrencileri ödüllendirmeye her zaman devam edeceklerini de vurgulayan Tahmazoğlu, "Bugün burada başarılı öğrencilerimize kol saat hediye ediyoruz. Başarılı olan okul birinci, ikinci ve üçüncüsü olan öğrencilere aralarında laptop, spor ayakkabısı, bisiklet gibi çok güzel hediyeler veriyoruz. Yani ben, çalışmak öğrencilerimizden hediyesi bizden diyorum. Biz öğrencilerimizden daha çok çalışıp, daha çok gayret etmelerini istiyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ak Parti MKYK Üyesi Hatice Merve Tatar ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe başarılı öğrencilerini saatlerini hediye etti.

Daha sonra yapılan toplu fotoğraf çekimi ile program son buldu.