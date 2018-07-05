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05 Temmuz 2018 18:33

Şahinbey’den Çimenli Mahallesine yeni cami

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey’in yeni mahallerinden olan Çimenli Mahallesine yapılan cami inşaatını AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel ile birlikte gezdi.

Şahinbey’den Çimenli Mahallesine yeni cami

05 Temmuz 2018 18:33


Belediye Başkanı Tahmazoğlu, genç yaşlı demeden herkesin ibadet edebilmesi için camiler yaparak vatandaşların hizmetine sunmaya devam ediyor. Çimenli Mahallesi’ne yapılan cami inşaatını AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel ve ekibiyle birlikte inceleyen Başkan Mehmet Tahmazoğlu vatandaşa hizmet için çalıştıklarını ifade etti. Camilerin İslamiyet’in sembolü olduğunu belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Şahinbey olarak bize bağlanan 80 tane köy vardı. Şimdiye kadar 80 tane köyün tamamının asfalt ve kilit taşı çalışmalarını tamamladık. Köylerimizin tamamında parklarımız hazır durumda, parklarımızın içerisinde oyun grupları ve fitnes aletleri mevcut. Yeni bağlanan mahallelerimize taziye evi ve camii yapımlarımız başladı. Taziye evleri ve camii inşaatlarımızın bir kısmı tamamlanırken, bir kısmının çalışmaları devam ediyor. Çimenli Mahallemize yapılan camimizin inşaatı da birkaç ay içerisinde tamamlanacak. Şahinbey’in her mahallesinde ne ihtiyaç varsa sosyal tesis, cami bunların hepsini Şahinbey Belediyesi olarak tamamlayacağız” dedi.




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