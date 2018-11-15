Şahinbey'den en çok atık pil toplayan okullara ödül

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen okullararası atık pil toplama yarışmasında dereceye giren okul ile öğrencilere ödülleri törenle verildi.

Şahinbey Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve Dağıtıcıları Derneği tarafından değerlendirilebilir atıkları geri dönüşüme kazandırmak ve temiz bir çevre oluşturmak amacıyla başlatılan "Okullar Arası Atık Pil Toplama Yarışması"na destek veren ve dereceye giren okul ile bu okullarda eğitim gören öğrencilere hediyeleri verildi. Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan ödül törenine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Alan, diğer protokol üyeleri ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı. Yarışmasında dereceye giren Dayı Ahmet Ağa İlkokulu, Özdemir Bey İlkokulu ve Tahsin Yentur İlkokuluna masa tenisi takımı, futbol, voleybol, basketbol topu ve malzemeleri, kitap setleri gibi hediyeler verildi.

"Güzel vatanı temiz tutmak için uğraşıyoruz"

Törende açıklamalarda bulunan Şahinbey Belediyesi Mehmet Tahmazoğlu, "Ecdadımızın bize emanet ettiği bu güzel vatanı temiz tutmak, çevremizi güzelleştirmek, bizden sonraki nesillere de daha güzel bir Türkiye, daha güzel bir Gaziantep, daha güzel bir Şahinbey bırakmak için el birliğiyle çalışıyoruz. Bu nedenle göreve geldiğimiz günden beri Şahinbey'de 3 milyona yakın ağaç diktik. Bu nedenle böyle bir yarışma düzenledik. Bizim bu yarışmamıza birçok okul katıldı, bunların arasında ilk okullar, ortaokullar ve liseler var. Bu konuda ilk okullar daha duyarlı oldu ve ilkokullarımız en fazla pil toplayan okullar oldu" dedi.

Öte yandan 550 kilogram pili toplayan Dayı Ahmet Ağa İlkokulu birinci olurken, 215 kilogram toplayan Mehmet Erdemoğlu İlkokulu ikinci, 198 kilogram pil toplayan Tahsin Yentur İlkokulu ise üçüncü oldu.