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23 Aralık 2016 16:09

Şahinbey’den Kurtuluş günü etkinliği

Şahinbey’den Kurtuluş günü etkinliği

23 Aralık 2016 16:09

25 Aralık Gaziantep’in Kurtuluş Günü, Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde düzenlenecek etkinlikle kutlanacak.
Şahinbey Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenen 25 Aralık Gaziantep’in Kurtuluş Günü etkinleri, bu yıl da 24 Aralık Cumartesi günü akşamı saat 19.00’da başlayacak. Karataş Şahinbey Spor Salonu’nda yapılacak etkinlikte milli birlik ve beraberliği ön plana çıkaran bir dizi program düzenlenecek. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayacak programda,Şahinbey Belediyesi Mehteran takımının konseri yer alacak. Program Uğur Işılak’ın okuyacağı kahramanlık şiirleri ile sona erecek.
"Tüm halkımız davetlidir
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kurtuluş Günü etkinliğine tüm Gazianteplilerin davetli olduğu belirterek, “Gazi şehrimizin 95. Kurtuluş yılında vatandaşımızla bir araya gelmek için Kurtuluş Günü etkinliği düzenleyeceğiz. Gazi şehrimizin bu günlere gelmesinde çok değerli katkıları ve emekleri olan tüm büyüklerimizi, özellikle o kurtuluşa şahitlik etmiş aziz şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anmak istedik. Ben buradan tüm programlarımıza ilçe halkımızı, sivil toplum örgütlerini, dernek kurum ve kuruluşları özellikle davet ediyor, şimdiden kurtuluş günümüz kutlu olsun diyorum” diye konuştu.



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