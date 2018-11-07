Şahinbey'in gururu gözünü madalyaya dikti

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Seydi Vakkas Dağdelen, 08-11 Kasım 2018 tarihleri arasında Polonya'nın Varşova Şehrinde yapılacak olan Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonasında ülkemizi ve şehrimizi temsil edecek.

Daha önce birçok önemli başarıya imza atan Seydi Vakkas Dağdelen, yeni bir başarıya daha imza atmak için Polonya'nın Varşova Şehrinde yapılacak olan Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonasına hazırlanarak gözünü altın madalyaya dikti.

Seydi Vakkas Dağdelen'in aldığı başarılardan dolayı gurur duyduklarını belirten Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, “Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü olarak yaklaşık 11 branşta faaliyet gösteriyoruz. Bu branşlardan bir tanesi de Taekwondo. Hocamız bu anlamda önemli çalışmalar yapıp sporcular yetiştiriyor. Bunlardan birisinde Seydi Vakkas Dağdelen, sporcumuz daha önce gençler dünya şampiyonası milli takım seçmesinde 68 kg da 1.'lik, Yunanistan'ın Atina şehrinde 75 ülkenin katılımıyla düzenlenen uluslararası Başkanlık Kupası müsabakasın da kendi kategorisinde ki 200 sporcu arasında yine 1'lik elde ederken, Tunus'un Hammamet şehrinde düzenlenen gençler dünya şampiyonasına katılarak bizleri gururlandırmıştır. Şimdi ise Polonya'nın Varşova Şehrinde yapılacak olan Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonasına katılacak, kendisinden burada da başarılı sonuçlar bekliyorum” dedi.

“Başarısı tesadüf değil”

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Tekvando Antrenörü Fatih Bidar, sporcusunun aldığı başarının tesadüf değil uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olduğunu belirterek, “Sporcumuz Seydi Vakkas Dağdelen toplamda 5 defa Türkiye Şampiyonu oldu ve dünya Şampiyonasına katıldı. Daha sonra Yunanistan'da düzenlenen ve 75 ülkenin katıldığı Başkanlık Kupası'nda 200 sporcu arasından birinci oldu. Dokuz yıldır düzenli çalışma programıyla birlikte önemli başarılara imza attık. Şimdi Polonya'nın Varşova Şehrinde yapılacak olan Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonasına katılacak. Buradan da başarı ile dönmeyi hedefliyoruz. Bizlerin her zaman yanında olan ve desteklerini esirgemeyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na, Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Tekvando Antrenörü Fatih Bidar ile birlikte, Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel'i ziyaret eden Vakkas Dağdelen başarı sözü vererek, “Şampiyonaya Antrenörüm Fatih Bidar birlikte çok iyi hazırlandım. Kendisiyle birlikte 9 yıldır önemli başarılara imza attık. Şu anda ümitler kategorisinde Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım ve Polonya'nın Varşova şehrinde yapılacak olan Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonasına ülkemizi ve şehrimizi temsil edeceğim. Bana bu yolda destek olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na, Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel'e ve Antrenörüm Fatih Bidar'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.