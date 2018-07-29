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29 Temmuz 2018 13:40

Şahinbey’in gururu Zehra madalya ile döndü

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü işitme engelli Judo sporcusu Zehra Özbey 57 kg’da Türkiye ikincisi oldu.

Şahinbey’in gururu Zehra madalya ile döndü

29 Temmuz 2018 13:40


Küçük yaşlarda başladığı Judo sporunda önemli başarılara imza atan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu 22 yaşındaki işitme engelli Zehra Özbey, 26 Temmuz 2018 tarihinde Isparta, Işık Kent spor Salonu’nda yapılan Türkiye Şampiyonası’nda 57 kg’da Türkiye ikincisi olarak Gaziantep’in ve Şahinbey’in gururu oldu.


Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü işitme engelli Judo sporcusu Zehra Özbey’in elde ettiği başarıdan dolayı gurur duyduğunu söyleyen Kulüp Başkanı Cuma Güzel, “Zehra bizim için önemli bir sporcu. Türkiye Şampiyonasına gitmeden önce kendisiyle bir araya gelmiş ve madalya sözü almıştık. Sporcumuz Türkiye Şampiyonası’ndan madalya ile döndü. Kendisini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.


Daha büyük başarılar elde edeceğim


Başarılı sporcu Zehra Özbey, Gaziantep’e madalya ile dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Öncelikle benden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ve Kulüp Başkanımız Cuma Güzel’e teşekkür ediyorum. Aldığım madalyayı başkanlarıma ve rahmetli babama armağan ediyorum. Bundan sonrada çok çalışarak şehrime ve kulübüne daha büyük başarılarla döneceğim” diye konuştu.


Zehra Özbey turnuvada gösterdiği başarı sonrasında Milli Takım seçildi.




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