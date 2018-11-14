Şahinbeyli 158 girişimci daha sertifikalarını aldı

Şahinbey Belediyesi, İŞKUR ve KOSGEB'in müşterek düzenlediği meslek edindirme kurslarına katılan 158 kursiyer düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Şahinbey Belediyesi ve KOSGEB'in 2018 yılı başında imzaladığı protokol kapsamında yıl boyunca İŞKUR destekli girişimcilik kurslarından eğitimlerini tamamlayacak olan bin kişiden 158 daha eğitimlerini tamamlayarak mezun oldu. Kursiyerler 4 gün 32 saat eğitim alırken, ayrıca 20 TL de destek sağlandı. Şahinbey Belediyesi nikah salonunda düzenlenen sertifika törenine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, KOSGEB Gaziantep Müdür Vekili Bekir Polat, başkan yardımcıları, kurum müdürleri ve kursiyerler katıldı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantepliler de girişimcilik ruhu olduğunu belirterek, "Girişimci olmak çok önemli. ‘Kazancın onda dokuzu ticaret ve cesarettedir' diye buyurmuştur Peygamber Efendimiz. O nedenle tedbirlerinizi alarak cesaretli olmakta fayda var. Eğitimi aldıktan sonra bilmediğiniz konuları araştırıp sorarsanız yolunuz açık olur, bir yerde bağımlı çalışmaktansa kendi işini kurmak elbette çok daha önemli. Gaziantep'te bu ruh zaten var. Gazianteplilerin hepsi girişimci bir ruha sahip. Bende hayatımda bilmediğim birkaç iş yaptım. Okulu bitirdikten sonra mali müşavirlik, beyaz eşya ve halı ticareti yaptım. Hepsinde de başarılı oldum. Yapacağınız iş ile ilgili iyi araştırma yapıp işin hakkını verirseniz başarılı olursunuz. Ben KOSGEB, İŞKUR ve eğitim veren arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Girişimcilik kriteri ikiye ayrılacak

KOSGEB Gaziantep Müdür Vekili Bekir Polat ise, yeni yılda hibe ve destek oranlarının artacağını belirterek, “Desteğimizin ilk şartı eğitim. Bu eğitimi de geleneksel getiren Şahinbey Belediyemizin bu konuda önemli çalışmaları bulunuyor. Biz KOSGEB olarak, 50 bin hibe 100 bin geri ödemeli kredi desteğinde bulunuyoruz. 2019'un birinci ayından itibaren desteklerimiz değişecek. Yeni dönemde girişimcilik kurslarımız geleneksel ve ileri girişimcilik olmak üzere ikiye ayrılacak. İleri girişimcilik kategorisinde sadece imalatçılar ve yazılımcılar olacak. Bunların üst limiti tamamı hibe olmak üzere 360 bin TL'ye kadar destek vereceğiz. Geleneksel girişimciler dediğimiz kategoriye ise 60 bin TL'ye kadar destek vereceğiz. Buradaki temel kriterimiz ise çalışan sayısına bağlı olacak” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından girişimcilik kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.